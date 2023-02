Zelena luč parlamenta: Od leta 2035 konec motorjev na notranje izgorevanje

Uredba, ki so jo evropski poslanci potrdili s 340 glasovi za in 279 proti, med drugim vključuje metodologijo za ocenjevanje in poročanje o izpustih ogljikovega dioksida v celotnem življenjskem ciklu avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil, ki se prodajajo na trgu EU. Najpozneje do leta 2025 jo bo pripravila komisija, po potrebi skupaj z zakonodajnimi predlogi.