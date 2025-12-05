Svetli način
Tujina

Zelena luč prostovoljnemu služenju vojaškega roka, na tisoče mladih protestira

Berlin, 05. 12. 2025 17.43 | Posodobljeno pred 23 minutami

A.K. , STA
Nemški bundestag je v Berlinu potrdil zakonodajni predlog za prostovoljno služenje vojaškega roka s ciljem povečanja števila vojakov. Številni mladi služenju vojaškega roka nasprotujejo, zato so v 90 nemških mestih protesti.

Za zakon je glasovalo 323 poslancev, proti jih je bilo 272, eden pa vzdržan. Bundesrat, v katerem so predstavniki 16 nemških dežel, naj bi po poročanju dpa o zakonu glasoval še pred božičem.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je pred glasovanjem v bundestagu danes ponovno pozval k podpori zakona. Kot je dejal, se svoboda izražanja, svoboda demonstracij, svoboda vere in država "ne morejo zaščititi same", ampak morajo to storiti ljudje, ki so pripravljeni zagovarjati te vrednote.

O novem sistemu vpoklica na služenje vojaškega roka, ki predvideva vsedržavni postopek registracije in cilje za povečanje števila vojakov, so se sredi novembra dogovorili konservativna unija krščanskih demokratov in Krščansko-socialno unije (CDU/CSU) ter socialdemokrati (SPD)

Nemška vojska
Nemška vojska FOTO: AP

Od 1. januarja prihodnjega leta bodo vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje vojaškega roka. Izpolnjevanje vprašalnika bo obvezno za moške, za ženske bo prostovoljno. Hkrati se bo začelo obvezno vzorčenje za moške, rojene 1. januarja 2008 ali pozneje, in se bo postopoma razširilo na celoten letnik.

Služenje vojaškega roka naj bi trajalo najmanj šest mesecev, prostovoljci pa naj bi bili plačani najmanj 2.600 evrov bruto na mesec. Za tiste, ki bi služili v vojski več kot 12 mesecev, so predvidene dodatne spodbude.

Po sporu med krščanskimi demokrati in socialdemokrati zakonodaja zdaj predvideva, da bo bundestag odločal o obveznem služenju vojaškega roka, če ne bodo doseženi cilji za povečanje vojske.

Številni mladi Nemci prostovoljnemu služenju vojaškega roka bodisi nasprotujejo bodisi so skeptični. Po poročanju britanskega BBC naj bi zaradi nove zakonodaje danes potekali protesti mladih v 90 nemških mestih. Zgolj v Hamburgu na demonstracijah pričakujejo okoli 1500 mladih.

"Nočemo preživeti pol leta svojega življenja zaprti v vojašnice, kjer nas bodo urili v poslušnosti in ubijanju," so zapisali organizatorji protestov na družbenih omrežjih. "Vojna ne ponuja nobenih možnosti za prihodnost in uničuje naše življenje," so dodali.

Po uradnih podatkih, ki jih navaja dpa, je nemška vojska konec oktobra štela nekaj več kot 184.200 vojakov, med njimi dobrih 12.000 prostovoljcev. Vendar pa Nemčija po novih ciljih zveze Nato v primeru izrednih razmer potrebuje 460.000 vojakov, med njimi 260.000 pripadnikov v aktivni službi.

Obvezno služenje vojaškega roka so v Nemčiji začasno ukinili leta 2011, vendar ostaja zapisano v nemški ustavi. Ponovno ga je mogoče uvesti z navadno večino v bundestagu in stopi v veljavo, ko bundestag razglasi stanje obrambne grožnje.

Vse več držav po Evropi se sicer odloča za uvedbo različnih oblik služenja vojaškega roka, medtem ko številni politiki svarijo pred ruskimi grožnjami.

Francija bo od prihodnjega poletja postopoma uvedla sistem prostovoljnega služenja vojaškega roka, svoj program prostovoljnega služenja sta v zadnjem času med drugim razširili tudi Poljska in Danska.

Hrvaški sabor pa je oktobra potrdil spremembo zakona o obrambi in s tem znova uvedel obvezno služenje vojaškega roka, ki ga je lani ponovno uvedla Latvija, pred nekaj manj kot desetletjem pa tudi Švedska in Litva. Obvezno služenje v različnih oblikah je v veljavi tudi na Norveškem in Finskem, v Estoniji, Švici, Avstriji in Grčiji.

Na tisoče mladih v Nemčiji proti služenju vojaškega roka

Na tisoče mladih je danes po vsej Nemčiji protestiralo proti načrtom vlade kanclerja Friedricha Merza o služenju vojaškega roka s ciljem povečanja števila vojakov v nemških oboroženih silah. Številni dijaki so v okviru t.i. šolske stavke svoje nezadovoljstvo izrazili tako, da so bojkotirali pouk.

V številnih nemških mestih in krajih so se dijaki in tudi drugi kljub mrzlemu vremenu zbrali na demonstracijah proti novemu vladnemu zakonu o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki ga je danes sprejel bundestag. Ta med drugim predvideva, da bodo od januarja prihodnje leto vsi 18-letniki prejeli vprašalnik, ki bo ocenil njihovo motivacijo in primernost za služenje. Izpolnjevanje vprašalnika bo obvezno za moške, za ženske bo prostovoljno.

Organizatorji so pozvali k demonstracijam v okviru pobude "Šolska stavka proti vpoklicu". Na spletni strani pobude so objavili seznam skoraj 90 mest in regij, kjer so načrtovane demonstracije.

V Magdeburgu v osrednji Nemčiji so bili mladi kritični do vladne namere o služenju vojaškega roka. "Želim si državo, ki ustanovi poseben sklad za izobraževanje, ne za orožje," je bilo slišati na shodu v prestolnici zvezne dežele Saška-Anhalt. Nekateri so tudi kritizirali dejstvo, da mladi niso bili vključeni v razprave o novem zakonu, poroča nemška televizija ZDF.

V Berlinu se je zbralo približno 3000 ljudi, ki so korakali skozi predel Kreuzberg. Na demonstracijah so sodelovali tudi starši z majhnimi otroki in učenci osnovnih šol. V Hamburgu naj bi se po napovedih policije zbralo kakih 1500 udeležencev, v Dortmundu pa okoli tisoč. Na stotine ljudi se je zbralo tudi na ulicah Frankfurta, Bochuma in Münstra.

vojaški rok nemčija protesti
KOMENTARJI (9)

Bolfenk2
05. 12. 2025 18.19
+1
Merz je kot Hitler. Hoče vojno proti Rusiji, oborožuje Nemčijo in mladino bi rad mobiliziral. K sreči so mladi Nemci danes pametnejši.
ODGOVORI
1 0
JanezNovak13
05. 12. 2025 18.18
+1
"Nočemo preživeti pol leta svojega življenja zaprti v vojašnice" Veliko nas je tu gor, ki smo *morali* služiti bivši državi. Vsaj eno leto. In potem nam priznajo dve tretjini tega časa pri upokojitvi. Narobe! *Morali* smo iti in zato priznajte celotno obdobje služenja v JLA. V nasprotnem nam je grozil vojaški zapor.
ODGOVORI
1 0
biggie33
05. 12. 2025 18.18
Kdo se bo javil za služenje, turki, sirijci, somalijci?!
ODGOVORI
0 0
zurc
05. 12. 2025 18.14
-1
mir ni samoumeven,niti varna država!
ODGOVORI
0 1
seter73
05. 12. 2025 18.09
te x, z, y al kaksna generacija je ze to so tud tolk/blentavi da ne razlikujejo niti med obveznim in prostovoljnim sluzenjem! Mogoce bi jim morali narediti video na tiktoku? Sicer pa vse pojvale so sli vsaj ven na zrak po dolgem casu ceprav ne vedo zakaj
ODGOVORI
0 0
MathewM
05. 12. 2025 18.08
Še nam se to manjka, kot da drugih norosti nimamo dovolj. Ali ni bil ravno glavni argument pridružitvi k NATO, da ukinemo obvezno vojaško služenje?
ODGOVORI
0 0
medusa
05. 12. 2025 18.08
Bo prišlo do nepokorščine in izgredov ...Ne rabimo vojne z tujimi ,ker se bomo med sabo.
ODGOVORI
0 0
Free_Palestine
05. 12. 2025 18.07
+1
EU si bo sama skuhala vojno.
ODGOVORI
1 0
vlahov
05. 12. 2025 18.10
Palestine ni več in zahvali se Tanji in ZN.
ODGOVORI
0 0
