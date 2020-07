Zelena luč sodišča: Mary Trump lahko promovira knjigo o predsedniku

Newyorško vrhovno sodišče je odločilo, da nečakinja ameriškega predsednika Mary Trump lahko javno promovira knjigo o Donaldu Trumpu, kljub nasprotovanju njenega brata Roberta in drugih članov družine, ki so se sklicevali na dogovor, ki so ga dosegli dediči njenega očeta, da ne bodo javno govorili o članih družine.

Trumpova družina je uspela začasno blokirati izid knjige na newyorškem sodišču, ker je Mary Trump v zameno za molk o družini dobila nekaj denarja po smrti svojega očeta, vendar pa je vrhovno sodišče države New York že pred tedni blokado odpravilo in je založnik knjige Simon & Schuster že dobil dovoljenje za objavo knjige. Prepoved pa je še v vedno veljala za Trumpovo nečakinjo Mary.

Vse do ponedeljka, ko je vrhovno sodišče v New Yorku odločilo, da tudi Mary Trump lahko prosto govori o vsebini knjige ter jo tudi promovira. Sodnik je ob pojasnilu razsodbe povedal, da Maryjin bratRobert Trumpz izdajo knjige ne bo oškodovan, prav tako ne javnost. Robert namreč skozi pisanje v knjigi ni velikokrat omenjen.

Mary Trump, sicer izšolana psihologinja in Donaldova edina nečakinja, je med drugim v knjigi zapisala, da nima težav s tem, da predsednika označi kot narcista, saj da izpolnjuje vseh devet kriterjiev za tovrstno diagnozo. Trumpova piše, da je ustanovitelj družine Fred Trump starejši ustvaril brezobzirnega psihopata, ki danes vodi ZDA. "Donald je po vzoru dedka in ob molku brata in sester uničil mojega očeta in ne morem mu dovoliti, da uniči še državo,"je zapisala. Mary Trump ostaja prepričana, da Donald Trump ni nikoli vzel resno svoje kandidature za predsednika ZDA, kakor je ni vzela niti sama. Za strica je menila, da je klovn in da ne bo zmagal, ker naj ne bi bil sposoben ničesar brez pomoči svojega očeta, ki mu je omogočil kariero newyorškega nepremičninskega magnata.

Donald Trump

Knjiga z naslovom Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka na svetu) bi morala na knjižne police prispeti konec julija, vendar je založniška hiša Simon & Schuster sporočila, da bo knjiga izšla danes.