Zelena luč strožji migrantski politiki

Dogovor s Svetom EU o konceptu varne tretje države bo državam članicam EU omogočil, da prosilce za azil vrnejo v države, iz katerih ne izvirajo, vendar jih Evropa šteje za varne.

Idejo o konceptu varne države je italijanska premierka Giorgia Meloni že preizkusila z migrantskimi centri v Albaniji, vendar je doslej naletela na pravne ovire.

Države članice bodo prošnjo za azil lahko zavrnile kot neutemeljeno, če je prosilec zaprosil in prejel mednarodno zaščito v nečlanici EU, ki velja za varno zanj. Prošnjo za azil mu bodo lahko zavrnili tudi, če je varno tretjo državo zgolj prečkal na poti v EU ali ima tam družinske člane.