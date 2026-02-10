Naslovnica
Tujina

Zelena luč strožji migrantski politiki

10. 02. 2026 15.28

Avtor:
N.V. STA
Evropski migracijski pakt

Evropski parlament je potrdil oblikovanje evropskega seznama varnih držav izvora in decembrski dogovor s Svetom EU o konceptu varne tretje države, s čimer bo unija zaostrila svojo migracijsko politiko. Evroposlanci so v Strasbourgu potrdili tudi spremembe uredbe o azilnem postopku, kar naj bi pospešilo obravnavo prošenj za azil.

Dogovor s Svetom EU o konceptu varne tretje države bo državam članicam EU omogočil, da prosilce za azil vrnejo v države, iz katerih ne izvirajo, vendar jih Evropa šteje za varne.

Idejo o konceptu varne države je italijanska premierka Giorgia Meloni že preizkusila z migrantskimi centri v Albaniji, vendar je doslej naletela na pravne ovire.

Države članice bodo prošnjo za azil lahko zavrnile kot neutemeljeno, če je prosilec zaprosil in prejel mednarodno zaščito v nečlanici EU, ki velja za varno zanj. Prošnjo za azil mu bodo lahko zavrnili tudi, če je varno tretjo državo zgolj prečkal na poti v EU ali ima tam družinske člane.

Migranti
Migranti
FOTO: Profimedia

Nevladne organizacije in levica opozarjajo, da bi prosilce za azil v teh državah lahko obravnavali neprimerno. Evropska komisija te kritike zavrača in zagotavlja, da bodo morale varne tretje države spoštovati temeljne pravice.

Evropski parlament je potrdil tudi prvi seznam varnih držav izvora na ravni EU, ki bo omogočil hitro obravnavo prošenj za azil državljanov držav s tega seznama - to so Bangladeš, Kolumbija, Egipt, Kosovo, Indija, Maroko in Tunizija.

Varne države izvora bodo tudi kandidatke za članstvo v EU, razen v določenih okoliščinah, med katerimi je nediskriminatorno nasilje v oboroženem spopadu, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Razmere v državah s seznama in v državah kandidatkah bo spremljala Evropska komisija, ki se bo odzvala, če se bodo okoliščine spremenile. Bruselj lahko začasno odloči, da država ni varna, ali predlaga njen trajni umik s seznama. Države članice bodo lahko na nacionalni ravni določile dodatne varne države izvora.

Evropski parlament je potrdil tudi spremembe uredbe o azilnem postopku, kar naj bi pospešilo obravnavanje prošenj za azil.

azil migranti eu

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kor22
10. 02. 2026 16.23
to kar je lahko je brezveze. prošnja se zavrne avtomatsko.
Odgovori
0 0
AFŽ
10. 02. 2026 16.22
5 čez 12 se spomnijo
Odgovori
0 0
dule100
10. 02. 2026 16.21
Tole pa našim levakom ne bo všeč!
Odgovori
0 0
nehajtebrisat
10. 02. 2026 16.20
norišnica.
Odgovori
0 0
Kviz
10. 02. 2026 16.19
Kot v vsaki zadevi ki jo sprejme EU je prepozno.
Odgovori
0 0
ap100
10. 02. 2026 16.19
ne v sloveniji tega ne rabimo še vsakmu ka pride jurja na mesec v žep pa bo, saj slovenčkov nihče ne rabi
Odgovori
0 0
Morgoth
10. 02. 2026 16.16
Evropa bi morala azil dajati samo in izključno nemuslimanskim belcem. Vse ostalo je trojanski konj!!!
Odgovori
+3
3 0
JApajaDAja
10. 02. 2026 16.09
kaj na to poreče sanchez iz španije...pa dr.taubi, ki je imel podobne ideje......
Odgovori
+2
2 0
