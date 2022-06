Zelena luč zaostritvi pravil za uvedbo nadzora na notranjih mejah

Doseženi dogovor, ki bo izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom, določa bolj strukturirane postopke ponovne uvedbe nadzora na notranjih schengenskih mejah, navajajo v Svetu EU.

Dodajajo, da upošteva nedavno razsodbo Sodišča EU, ki je pojasnilo, da lahko članica schengenskega območja ob resni grožnji za svoj javni red ali notranjo varnost znova uvede nadzor na svojih mejah, vendar pri tem ne sme prekoračiti najdaljšega celotnega trajanja šestih mesecev. Današnji dogovor po navedbah Sveta EU podaja odgovore na grožnje javnemu redu in notranji varnosti.

Če bo potreba po nadzoru na notranjih mejah EU potrjena tudi po izteku dveh let in pol, bo morala država članica o nameri, da podaljša nadzor, obvestiti Evropsko komisijo. Podati bo morala utemeljitev in določiti datum, ko pričakuje, da bo nadzor lahko odpravila. Komisija bo nato izdala priporočilo, pri čemer bo upoštevala načeli nujnosti in sorazmernosti. To bo morala članica upoštevati.