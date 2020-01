V domu za starejše v Andraševcu inšpekcija ugotovila številne nepravilnosti

11. januarja je v domu za starejše v kraju Andraševec na severozahodu Hrvaške izbruhnil požar, v katerem je umrlo šest oskrbovancev doma.

Zaradi suma številnih nepravilnosti je zdaj inšpekcija v domu Zelena oaza opravila ogled in ugotovila več prekrškov in kršitev delovnega prava. Delodajalec ni upošteval predpisov o varstvu pri delu. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti, življenja in premoženja so inšpektorji na pristojno državno odvetnišvo vložili kazensko ovadbo zoper vodstvo Zelene oaze.

Inšpekcija je v svojem poročilu navedla še več drugih kršitev. Med drugim so v domu z zaposlenimi sklepali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas brez objektivnega razloga. Pogodbe o zaposlitvi niso bile sklenjene pisno pred začetkom dela, delavcu pa niso izdali pisnega potrdila o zaposlitvi.

Zaradi utemeljenega suma storitve zgoraj navedenih kaznivih dejanj je bila na pristojno sodišče za prekrške vložena obtožnica, poroča 24sata.