Zelena ognjena krogla 'prestrelila' nebo

Ljubljana , 25. 03. 2026 10.11 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Zelena ognjena krogla

Posnetek prikazuje meteor, ki je nad severozahodom ZDA eksplodiral v obliki zelene ognjene krogle. Moški je trenutek zelene svetlobe ujel le nekaj dni po tem, ko je domnevni meteorit trčil skozi streho hiše v Teksasu. Kot je povedal, kamera ne pokaže, kako zelen in blizu se je zdel val svetlobe, ki jo je ujel na kamero.

Jason Jenkins se je pred zoro vozil v službo, ko je po nebu zasijala svetlo zelena sled, poroča AP. Kamera na njegovi armaturni plošči je posnela nenavaden trenutek v ponedeljek ob 6.06 zjutraj, ko se je vozil približno 32 km severno od Portlanda v Oregonu. Sprva je mislil, da gre morda za komet, nato pa je precenil, da je zelena svetloba mnogo preblizu, da bi lahko šlo za to: "Nekako me je spominjal na udar strele, ker je bil tako svetel. Videoposnetek ne pokaže, kako svetel in blizu se je zdel."

Zakaj je bil zelen?

Kar je Jenkins videl, je bila v resnici ognjena krogla, še posebej svetel meteor, ki ga je mogoče opaziti do 129 kilometrov nad Zemljo, so sporočili iz Oregonskega muzeja znanosti in industrije v Portlandu.

Zelene ognjene krogle, kot je ta, ki jo je na kamero Jenkins, so pogosto posledica prisotnosti magnezija, ki pri segrevanju in uparjanju v Zemljini atmosferi oddaja svetlo modro-zeleno svetlobo, je sporočil muzej. K zeleni barvi lahko prispeva tudi nikelj, so pojasnili. 

Že tretji nenavaden prizor v nekaj dneh

Gre pa že za tretji takšen pojav v nekaj dneh. Prejšnji teden je sedemtonski meteorit poletel po nebu nad Ohiom. Poskrbel je za spektakularen prizor, ognjeno kroglo je bilo mogoče videti iz več zveznih držav. Pri razpadu je počilo, kar je prestrašilo prebivalce. V soboto pa je severno od Houstona razpadel še en meteor, ki je potoval s hitrostjo 56.327 km na uro, poroča NASA. Tudi tu je glasno počilo, ena izmed prebivalk pa je povedala, da je del meteorita celo prebil njeno streho.

Razlagalnik

Meteor je svetlobni pojav, ki nastane, ko majhen del vesoljskega telesa, kot je asteroid ali komet, vstopi v Zemljino atmosfero in zaradi trenja zagori. Ta svetlobni pojav imenujemo 'zvezdni utrinek' ali 'ognjena krogla', če je zelo svetel. Če del tega telesa preživi pot skozi atmosfero in doseže Zemljino površje, mu pravimo meteorit. Torej, meteor je pojav v atmosferi, meteorit pa je fizični predmet na tleh.

Zelena barva meteorjev je pogosto posledica kemične sestave telesa, ki vstopa v atmosfero. Če meteor vsebuje elemente, kot sta magnezij ali nikelj, se ti ob izgorevanju v Zemljini atmosferi, ki dosega visoke temperature, ionizirajo in oddajajo značilno modro-zeleno ali zeleno svetlobo. Količina in kombinacija teh elementov vplivata na natančen odtenek zelene barve, ki jo opazimo.

Ognjena krogla, znana tudi kot bolid, je posebej svetel meteor, ki lahko doseže ali celo preseže svetlost Venere na nebu. Ti pojavi nastanejo, ko v Zemljino atmosfero vstopi večji ali gostejši meteoroid, ki med potovanjem skozi zrak doživi močno trenje in se začne intenzivno segrevati ter razpadati. Pogosto jih spremljajo glasni poki (kot posledica udarnih valov) in včasih celo vidne sledi v atmosferi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

geemale
25. 03. 2026 13.27
... ampak res, zakaj marsovci vedno pristajajo v ameriki?
