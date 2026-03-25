Zelena ognjena krogla 'prestrelila' nebo

Jason Jenkins se je pred zoro vozil v službo, ko je po nebu zasijala svetlo zelena sled, poroča AP. Kamera na njegovi armaturni plošči je posnela nenavaden trenutek v ponedeljek ob 6.06 zjutraj, ko se je vozil približno 32 km severno od Portlanda v Oregonu. Sprva je mislil, da gre morda za komet, nato pa je precenil, da je zelena svetloba mnogo preblizu, da bi lahko šlo za to: "Nekako me je spominjal na udar strele, ker je bil tako svetel. Videoposnetek ne pokaže, kako svetel in blizu se je zdel."

Zakaj je bil zelen?

Kar je Jenkins videl, je bila v resnici ognjena krogla, še posebej svetel meteor, ki ga je mogoče opaziti do 129 kilometrov nad Zemljo, so sporočili iz Oregonskega muzeja znanosti in industrije v Portlandu. Zelene ognjene krogle, kot je ta, ki jo je na kamero Jenkins, so pogosto posledica prisotnosti magnezija, ki pri segrevanju in uparjanju v Zemljini atmosferi oddaja svetlo modro-zeleno svetlobo, je sporočil muzej. K zeleni barvi lahko prispeva tudi nikelj, so pojasnili.

Že tretji nenavaden prizor v nekaj dneh

Gre pa že za tretji takšen pojav v nekaj dneh. Prejšnji teden je sedemtonski meteorit poletel po nebu nad Ohiom. Poskrbel je za spektakularen prizor, ognjeno kroglo je bilo mogoče videti iz več zveznih držav. Pri razpadu je počilo, kar je prestrašilo prebivalce. V soboto pa je severno od Houstona razpadel še en meteor, ki je potoval s hitrostjo 56.327 km na uro, poroča NASA. Tudi tu je glasno počilo, ena izmed prebivalk pa je povedala, da je del meteorita celo prebil njeno streho.