Zeleni 'strmoglavili': za ene preveč pragmatični, za druge preveč vsiljivi

"Zeleno pred modrim" je bil moto, ki ga je stranka promovirala pred volitvami. Z "modrim" so merili na skrajno desno AfD. A na koncu je bila modra precej pred zeleno, Zeleni pa naj bi se znašli v eni največjih kriz v zadnjih letih.

Rezultat sicer ni veliko presenečenje, kot poroča focus.de, že zadnje ankete pred volitvami niso obetale nič dobrega, povolilne ankete, ki so krožile po političnem Berlinu, pa so že popoldne nakazovale, da bi stranka lahko padla na 12 odstotkov.

Vseeno naj bi bili voditelji stranke šokirani, čeprav imajo nekaj razlag, zakaj takšen rezultat. Za začetek: Evropa je danes precej drugačna od tiste leta 2019. Takrat v Ukrajini ni bilo vojne, debata o zeleni prihodnosti pa je bila polna optimizma, podnebno gibanje se je nenadoma zasidralo v sredino družbe. Ankete sicer ne kažejo, da bi varstvo okolja naenkrat za volivce postalo nepomembno. Morda le želijo nekoliko drugačne rešitve, se sprašujejo poznavalci, medtem ko v stranki o tej možnosti ne razmišljajo veliko. V nekaterih zelenih krogih namesto tega kroži razlaga, da je bilo leto 2019 enostavno anomalija, saj so tudi 2014 zbrali komaj 10 odstotkov.

Druga razlaga, ki jo navajajo pri Focusu, pa je, da jih navzdol vleče sodelovanje v koaliciji, ki ne izvaja politike, ki bi navduševala volivce.

Za političnega raziskovalca Karla-Rudolfa Korteja pa ima strmoglavljenje tudi vsebinske razloge. "Opazen je padec ugleda," je dejal za ZDF. Po mnenju raziskovalca stranke so Zeleni ujeti v strateško dilemo. "Za prepričane zaščitnike okolja in podnebja vodijo preveč pragmatično politiko, za meščanske volivce pa so očitno preveč vsiljivi. V tem pogledu zanje ni pravega izhoda."

Vprašanje pa je tudi, če obstaja rešitev za koalicijo. Kancler Olaf Scholz, ki vodi večinsko levo zvezno vlado v Berlinu, se je sicer burno odzval, potem ko je zavrnjeni afganistanski prosilec za azil napadel policista in islamskega kritika, in napovedal deportacije celo v Afganistan in Sirijo. Šlo je za propagando v zadnjem trenutku. Toda niti ta poteza kanclerja ni mogla rešiti pred volilno polomijo.

Njegova stranka je uspela prepričati manj ljudi kot desničarski radikalci. AfD ima pred SPD prednost celo kljub vsem škandalom, v katere so se zadnje čase vpletli desničarski radikalci in njihovi sumljivi najvišji kadri.