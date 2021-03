Okrevanje gospodarstva po pandemiji: za zelene naložbe od 1600 milijard le 268 milijard evrov

Kot poroča Guardian , ta izpostavlja, da naložbe v projekte, ki nižajo obremenitev s toplogrednimi plini, ohranjajo naravne vire ali celo popravljajo okoljsko škodo lahko vodijo k močni ekonomski rasti, predvsem pa ustvarjajo nova delovna mesta, tako na kratek kot na dolgi rok. To je namreč pokazala raziskava Univerze v Oxfordu. Le nekaj držav, med njimi Nemčija, Danska, Francija in Španija trenutno hodi po 'zeleni poti', izpostavljajo v poročilu.

V analizo, ki so jo izvedli v sodelovanju z Univerzo v Oxfordu, so vključili načrte za okrevanje 50 največjih svetovnih gospodarstev. Od njihove skupne vrednosti 1900 milijard dolarjev (1600 milijard evrov) je bilo za t. i. zelene projekte, ki so namenjeni varstvu okolja, namenjenih 341 milijard (268 milijard evrov.

Kot piše Guardian, je za projekte, kot je obnova uničenih in onesnaženih habitatov širom po svetu, regeneracija gozdov in zaščita narave namenjenih zgolj 56 milijard evrov. A z vlaganjem v zelene naložbe, bi lahko pomembno vplivali na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in na zaščito pred posledicami podnebnih sprememb, recimo z vlaganjem v protipolavno zaščito.

Pohvaljeni Španija in Nemčija, največ kritik državam, ki nameravajo vlagati v fosilna goriva

Kot pohvalno je UNEP izpostavil ravnanje španske in nemške vlade, ki sta projektom obnovljivih virov energije namenili obsežne subvencije, posebej pa je pohvalil tudi prizadevanja francoske in britanske vlade.

"Dejstvo je, da nekaj držav pojem zelenega okrevanja jemlje resno. Mnoge ga pač ne in do izboljšanja stanja je pri njih še dolga pot," je izpostavil Brian O'Callaghan z Univerze v Oxfordu.

Med državami, ki jim poročilo UNEP namenja največ kritik, so Kitajska in Indija zaradi načrtovanih dodatnih vlaganj v izkoriščanje premoga ter ZDA, Kanada, Mehika in Avstralija zaradi načrtovanih dodatnih raziskav nafte in plina.