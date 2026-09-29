Zeleno luč za samostojno vožnjo Tesla dobila tudi na Hrvaškem

Ko določena država odobri ta sistem, ga lahko Tesla v združljiva vozila uvede prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Podjetje za zdaj še ni razkrilo natančnega datuma, kdaj ga bodo dobili tudi hrvaški lastniki vozil. V objavi na omrežju X je navedlo le, da se bo uvajanje začelo kmalu.

V Sloveniji je Tesla regulatorno odobritev za uvedbo sistema dobil 7. septembra. Pristojni slovenski organi so že večkrat poudarili, da sistem deluje pod nadzorom voznika, ki tudi ostaja odgovoren za prometno varnost.

Uporaba sistema v Sloveniji je dovoljena na podlagi začasne homologacije. Gre za homologacijo za novo tehnologijo oziroma nov koncept, pri kateri evropska zakonodaja omogoča izjeme od posameznih homologacijskih zahtev. Postopek je hkrati vezan na nadaljnjo odobritev na ravni Evropske komisije.