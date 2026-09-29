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Zeleno luč za samostojno vožnjo Tesla dobila tudi na Hrvaškem

Zagreb, 29. 09. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Samostojna vožnja Tesle

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom (FSD) prejel tudi na Hrvaškem, so objavili v družbi. Hrvaška se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Med njimi je tudi Slovenija.

Ko določena država odobri ta sistem, ga lahko Tesla v združljiva vozila uvede prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Podjetje za zdaj še ni razkrilo natančnega datuma, kdaj ga bodo dobili tudi hrvaški lastniki vozil. V objavi na omrežju X je navedlo le, da se bo uvajanje začelo kmalu.

Samostojna vožnja Tesle
Samostojna vožnja Tesle
FOTO: Shutterstock

V Sloveniji je Tesla regulatorno odobritev za uvedbo sistema dobil 7. septembra. Pristojni slovenski organi so že večkrat poudarili, da sistem deluje pod nadzorom voznika, ki tudi ostaja odgovoren za prometno varnost.

Uporaba sistema v Sloveniji je dovoljena na podlagi začasne homologacije. Gre za homologacijo za novo tehnologijo oziroma nov koncept, pri kateri evropska zakonodaja omogoča izjeme od posameznih homologacijskih zahtev. Postopek je hkrati vezan na nadaljnjo odobritev na ravni Evropske komisije.

Preberi še Tesla v Sloveniji uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom

Kot prva evropska država je napredni sistem FSD pod nadzorom aprila letos odobrila Nizozemska. Poleg Nizozemske, Slovenije in Hrvaške je odobren še v Litvi, Estoniji, na Danskem, v Belgiji in na Češkem.

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