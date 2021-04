Zeleno potrdilo naj bi do julija prejeli vsi prebivalci EU

Potrdilo bo vsebovalo informacijo o cepljenosti, prebolelosti oziroma o opravljenem testu, kar pa je za mnoge sporno, saj je testiranje v številnih državah še vedno plačljivo. "Glede na to, da verjetno ne bodo vsi še imeli možnosti cepljenja in da vsi zagotovo ne bodo bolezni preboleli, je zlasti pomembno, da je test, ki je uporaben in priznan v vseh državah članicah, dostopen po enakih kriterijih vsem, tukaj je cena relevanten faktor," razlaga vodja konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve Andrej Šter.

Ozemlje Evropske unije in nekaterih bližnjih držav bo uvedba zelenega potrdila poleti spremenila v mehurček. Brez omejitev bodo lahko potovali cepljeni, tisti, ki so covid preboleli, in vsi tisti, ki bodo imeli negativen izvid PCR-testa. "Dodatnih ukrepov ne bi smelo biti, potrdilo mora zadostovati. Če države članice vztrajajo pri uvedbi dodatnih ukrepov, se sprašujem, zakaj bi se potem trudile pospešiti ta postopek,"pa pojasnjuje Juan Fernando Lopez Aguilar, predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Evropska komisija odgovorna za tehnično izvedbo in verodostojnost

Potrdilo naj bi do julija prejeli vsi prebivalci Unije, izdajale ga bodo vse države članice. Za tehnično izvedbo in preverjanje verodostojnosti pa je odgovorna Evropska komisija. A največ, pravi šef konzularne službe, sloni na posamezni državi. "Vse drugo je logistika, vsebinska odločitev je pa na zdravstvenih oblasteh posamezne države, tukaj ni mogoče reči, da je to pristojnost Unije," še pojasni. Po njegovi oceni je Slovenija na izdajo zelenega potrdila pripravljena, še pred tem pa morajo države doreči še zadnje pomanjkljivosti, ena večjih je plačljivost testov.

"Cepiva so povsod brezplačna, nihče se ne sprašuje, kdo jih bo plačal. V nekaterih državah, recimo Franciji, so vsi testi brezplačni, v Nemčiji jih nekaj dobijo zastonj, kar je več, pa plačajo. Spet v drugih državah je to zgolj plačljivo in vidimo lahko, da gredo cene v nebo," pripoveduje evropska poslanka Sophie in 't Veld.Skupina evropskih poslancev je prepričana, da morajo testi oziroma vsaj del njih biti prebivalcem to poletje na voljo brezplačno. Kar podpira tudi Šter: "Seveda, ker govorimo o skupnem evropskem prostoru je pomembno, da bi ta element cene, ali pa selekcija po kriteriju cene odpadel, da bi se bilo možno testirati in tisti test biti priznan v vsaki od držav članic."