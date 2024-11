Zelenska po obisku v Sloveniji odšla k papežu

"Bog bo zahteval račun za solze, ki so bile prelite v Ukrajini," je na sprejemu dejal Frančišek in omenil, da je v torek minilo tisoč dni od začetka ruske agresije. Po besedah papeža je to tragična obletnica, obenem pa "sramotna katastrofa za človeštvo".

Prvi mož Cerkve je izrazil bližino "mučeniškemu ukrajinskemu ljudstvu" in pozval, naj orožje odstopi mesto dialogu. Prebral je tudi pismo, ki ga je nanj naslovil neimenovan ukrajinski študent in v katerem opisuje vojno in trpljenje v domovini.