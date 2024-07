Zelenski Bidnov spodrsljaj označil za napako, ki jo je mogoče pozabiti

Ameriški predsednik Joe Biden je na četrtkovi slovesnosti ob robu vrha Nata v Washingtonu Zelenskega pomotoma predstavil kot predsednika Putina. Biden, ki je zaradi težav na nedavnem predvolilnem soočenju pod drobnogledom domače in svetovne javnosti, se je sicer takoj popravil.

"To je napaka. Mislim, da so ZDA dale veliko podporo Ukrajincem. Mislim, da nekatere napake lahko pozabimo," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na novinarski konferenci ob začetku obiska na Irskem, kjer se bo danes srečal z irskim premierjem Simonom Harrisom .

81-letni demokratski predsednik ZDA je po televizijskem soočenju z republikanskim protikandidatom Donaldom Trumpom, med katerim je pogosto govoril nepovezano in izgubljal tok misli, pod drobnogledom domače in svetovne javnosti. Doma se sooča tudi z vse glasnejšimi pozivi, naj odstopi od kandidature.

V ZDA se vrstijo pozivi tako dela javnosti kot tudi vse številčnejših predstavnikov demokratske stranke, naj se pred novembrskimi volitvami umakne iz tekme za predsedniški položaj. K temu ga je pozvalo tudi že skoraj 20 demokratskih kongresnikov, skupina pa presega generacijske in ideološke razlike v stranki, poroča Politico. Med tistimi, ki ga pozivajo, naj se umakne, so tudi vodilni demokrati s področja nacionalne varnosti, kot sta Jim Hines in Adam Smith.

Biden je v petek na predvolilnem shodu v Detroitu ob namigovanjih, da ni zmožen opravljati svoje funkcije, svojim podpornikom znova zagotovil, da predsedniške tekme ne bo zapustil. Kot je dejal, na novembrskih volitvah lahko premaga Donalda Trumpa, ki po njegovem predstavlja resno grožnjo.