Zelenski britansko vlado pozval, naj mu dovoli napadati rusko ozemlje

Zelenski je postal prvi voditelj po nekdanjem ameriškem predsedniku Billu Clintonu leta 1997, ki se je osebno udeležil zasedanja britanske vlade. S tem je Velika Britanija pokazala odločno podporo Ukrajini, ko je vse več dvomov o prihodnji ameriški vojaški pomoči, če bo Donald Trump osvojil drugi predsedniški mandat. Ukrajinskega predsednika so v vladi sprejeli s stoječimi ovacijami, s premierjem Keirom Starmerjem pa je na Downing Streetu razpravljal o novi pogodbi o podpori izvozu obrambne opreme, ki naj bi spodbudila proizvodnjo vojaške opreme in orožja v obeh državah. Nova obrambna pogodba bi Ukrajini omogočila črpanje 3,5 milijare funtov izvoznih sredstev za podporo njenih oboroženih sil in spodbujanje naložb v nadaljnje vojaške zmogljivosti, piše New York Times. "Ukrajina je in vedno bo v središču dnevnega reda te vlade, zato je edino primerno, da bo predsednik Zelenski imel zgodovinski nagovor pred mojim kabinetom," je pred srečanjem izdal urad Starmerja.

Keir Starmer in Volodimir Zelenski FOTO: AP

Britanski premier je sicer Zelenskemu skupaj z drugimi evropskimi voditelji že obljubil usklajeno ukrepanje proti t. i. ruski "ladijski floti v senci" tankerjev, ki v nasprotju z zahodnimi sankcijami dostavljajo rusko nafto po vsem svetu. "Skupaj z našimi evropskimi partnerji smo poslali jasno sporočilo tistim, ki omogočajo Putinove poskuse izogibanja sankcijam: Ne bomo dovolili, da bi ruska flota v senci in umazani denar, ki ga ustvarja, prosto plula po evropskih vodah in ogrožala našo varnost." Flota je namreč sestavljena iz 600 plovil in predstavlja približno deset odstotkov svetovnega ladjevja za prevoz mokrega tovora. Prevaža približno 1,7 milijona sodov nafte na dan, kar Rusiji prinaša znatne prihodke, poroča Guardian. Nekatere ladje naj bi namreč služile tudi kot ruske prisluškovalne postaje, druge pa naj bi prevažale orožje. Velika Britanija je standardno ena najmočnejših podpornic Ukrajine, Zelenski pa je bil že večkrat sprejet v Londonu.

Manj sreče je imel Zelenski z obrambnim ministrom Po besedah Zelenskega je odprava omejitev za napade z raketami dolgega dosega, vključno z britanskimi raketami storm shadow, na rusko ozemlje ključnega pomena za krepitev ukrajinske obrambe in zadržanje položaja na frontni črti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Volodimir Zelenski FOTO: AP