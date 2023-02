Zelenski: Če bo Zahod držal obljube, bo Ukrajina zmagala

"Če bodo naši partnerji spoštovali vse svoje dane obljube in roke, nas neizogibno čaka zmaga. Če bomo vsi opravili svojo nalogo, bomo vsi zmagali," je dejal Volodimir Zelenski na novinarski konferenci, ki se je začela z minuto molka za novinarje, ki so bili ubiti med poročanjem o vojni v Ukrajini.

"Globoko se vam poklanjam za vse, kar ste poročali in povedali o Ukrajini, in za to, da svet ni pozabil na Ukrajino in nam pomaga," se je ukrajinski predsednik po poročanju ameriških medijev zahvalil zbranim novinarjem v Kijevu.

"Potrebujemo popolno podporo sveta," je dejal Zelenski in dodal, da se je ta žal začela šele po začetku invazije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dejal je še, da mora ukrajinska vojska doseči vojaške uspehe, da bi pridobila podporo, saj nihče ne mara poražencev.

Zelenski je na vprašanje, ali bi morale države Nata v luči vojne v Ukrajini povečati izdatke za obrambo, odgovoril, da je ruska invazija prisilila ves svet in države članice Nata, naj ponovno premislijo o svojih varnostnih sistemih.

"Veliko držav v svetu je začelo povečevati svoje obrambne izdatke. Vojna v Ukrajini je pritisnila gumb za ponastavitev," je dejal Zelenski.