Zelenski evropske zaveznice prosil za dodatnih 70 milijard evrov

"Vojna bo prihodnje leto stala 155 milijard evrov. In od vas potrebujemo vsaj dodatnih 70 milijard evrov za obrambo, za orožje in za krepitev naše odpornosti," je dejal ukrajinski predsednik pred voditelji držav in vlad Evropske unije. V govoru, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, je še poudaril, da gre za realističen znesek, ki bo po njegovih besedah pomagal "pri omejevanju Rusije".

Ukrajinski finančni minister Serhij Marčenko je septembra dejal, da državi primanjkuje 32,6 milijarde dolarjev (skoraj 29 milijard evrov) gospodarske pomoči in 45 milijard dolarjev (40 milijard evrov) podpore za obrambo.

EU namerava sicer Ukrajini prihodnje leto v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obdobje 2026-27, ki so ga članice odobrile aprila letos, izplačati 45 milijard evrov za vojaško podporo in delovanje države.

Zelenski je hkrati posvaril, da bi lahko v primeru poraza Ukrajine v Evropo zbežalo 20 milijonov Ukrajincev. "Kaj se bo zgodilo, če pademo? Ne vem točno (...), a 20 milijonov Ukrajincev bo prišlo v Evropo," je izjavil na novinarski konferenci po koncu srečanja z voditelji sedemindvajseterice.

Njegovo opozorilo po poročanju medijev prihaja v času, ko Ukrajina vstopa v peto leto vojne in se ob nenehnih ruskih napadih pripravlja na še eno neizprosno zimo.

Zelenski je dejal še, da se Rusi "ne želijo ustaviti" in da predsedniku Vladimirju Putinu, ki hoče uničiti Ukrajino, "nikoli ni dovolj". Pri tem se poraja vprašanje, katere meje je Moskva sploh pripravljena spoštovati, saj Rusija "že preizkuša drone na evropskih državah", je povedal.

Zelenski je imel ob robu vrha tudi več dvostranskih srečanj. Danes se je prvič sestal z novim madžarskim premierjem Petrom Magyarjem. Ta je na omrežju X zapisal, da je v pogovoru pozdravil sprejetje zakona o izobraževanju manjšin v ukrajinskem parlamentu, s katerim je Madžarska pogojevala odprtje dodatnih sklopov v pristopnih pogajanjih Ukrajine z EU.

"S predsednikom Zelenskim sva se dogovorila, da bomo nadaljevali pogovore na ministrski ravni, s posebnim poudarkom na izboljšanju položaja manjšin v obeh državah," je dodal. Navedel je še, da sta se strinjala, da je v interesu obeh držav, da zgradita novo podlago za politične in gospodarske odnose.