Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zelenski evropske zaveznice prosil za dodatnih 70 milijard evrov

Bruselj, 16. 10. 2026 16.33 pred 44 minutami 3 min branja 27

Avtor:
STA
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na vrhu EU v Bruslju evropske zaveznice prosil za dodatnih 70 milijard evrov v prihodnjem letu. V letu 2027 je sicer trenutno predvideno izplačilo 45 milijard evrov v okviru 90-milijardnega posojila unije. Zelenski je posvaril, da bi lahko v primeru ruske zmage v Evropo zbežalo na milijone Ukrajincev.

"Vojna bo prihodnje leto stala 155 milijard evrov. In od vas potrebujemo vsaj dodatnih 70 milijard evrov za obrambo, za orožje in za krepitev naše odpornosti," je dejal ukrajinski predsednik pred voditelji držav in vlad Evropske unije. V govoru, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, je še poudaril, da gre za realističen znesek, ki bo po njegovih besedah pomagal "pri omejevanju Rusije".

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Ukrajinski finančni minister Serhij Marčenko je septembra dejal, da državi primanjkuje 32,6 milijarde dolarjev (skoraj 29 milijard evrov) gospodarske pomoči in 45 milijard dolarjev (40 milijard evrov) podpore za obrambo.

EU namerava sicer Ukrajini prihodnje leto v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obdobje 2026-27, ki so ga članice odobrile aprila letos, izplačati 45 milijard evrov za vojaško podporo in delovanje države.

Zelenski je hkrati posvaril, da bi lahko v primeru poraza Ukrajine v Evropo zbežalo 20 milijonov Ukrajincev. "Kaj se bo zgodilo, če pademo? Ne vem točno (...), a 20 milijonov Ukrajincev bo prišlo v Evropo," je izjavil na novinarski konferenci po koncu srečanja z voditelji sedemindvajseterice.

Njegovo opozorilo po poročanju medijev prihaja v času, ko Ukrajina vstopa v peto leto vojne in se ob nenehnih ruskih napadih pripravlja na še eno neizprosno zimo.

Zelenski je dejal še, da se Rusi "ne želijo ustaviti" in da predsedniku Vladimirju Putinu, ki hoče uničiti Ukrajino, "nikoli ni dovolj". Pri tem se poraja vprašanje, katere meje je Moskva sploh pripravljena spoštovati, saj Rusija "že preizkuša drone na evropskih državah", je povedal.

Zelenski je imel ob robu vrha tudi več dvostranskih srečanj. Danes se je prvič sestal z novim madžarskim premierjem Petrom Magyarjem. Ta je na omrežju X zapisal, da je v pogovoru pozdravil sprejetje zakona o izobraževanju manjšin v ukrajinskem parlamentu, s katerim je Madžarska pogojevala odprtje dodatnih sklopov v pristopnih pogajanjih Ukrajine z EU.

"S predsednikom Zelenskim sva se dogovorila, da bomo nadaljevali pogovore na ministrski ravni, s posebnim poudarkom na izboljšanju položaja manjšin v obeh državah," je dodal. Navedel je še, da sta se strinjala, da je v interesu obeh držav, da zgradita novo podlago za politične in gospodarske odnose.

Antonio Costa, Volodimir Zelenski in Ursula von der Leyen
Antonio Costa, Volodimir Zelenski in Ursula von der Leyen
FOTO: AP

Ukrajinski predsednik je pogovore z Magyarjem na novinarski konferenci po udeležbi na zasedanju Evropskega sveta označil za dobre. Ukrajina in Madžarska se po njegovih besedah zbližujeta, v odnosih med državama pa je zaznati napredek.

Voditelji sedemindvajseterice, med njimi premier Janez Janša, so po odhodu Zelenskega še več ur razpravljali o nadaljnji podpori Kijevu v boju z rusko agresijo. Zdaj pa zasedanje nadaljujejo z razpravo o migracijah.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
volodimir zelenski vojna v ukrajini posojilo

25.000 evrov za umor: 19-letnika aretirali v hotelski sobi

Nemiri v Albaniji se stopnjujejo, MZEZ Slovencem svetuje previdnost

24ur.com Bo Kijev dobil novih 140 milijard? Zelenski EU pozval k hitri odločitvi
24ur.com Evropski parlament podprl 90-milijardno posojilo Ukrajini
24ur.com EU bo Ukrajini namenila posojilo v višini 35 milijard evrov
24ur.com Zamrznjeno rusko premoženje odslej za posojilo Ukrajini?
24ur.com Za nadaljnjo podporo Ukrajini glasovali vsi slovenski evroposlanci razen Grimsa
24ur.com 90-milijardno posojilo Ukrajini: 'Zagotovili ga bomo tako ali drugače'
24ur.com Ocena Bruslja: Ukrajina potrebuje več kot 70 milijard evrov tuje podpore
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Borec21
16. 10. 2026 18.20
slava ukrajini ce bi polź startal iz Moskve bi prej prišel v Kijev kot ta rdeča armafa putinovih idej .....idri po rdečih ....ki bi bili radi carji...
Odgovori
0 0
mackon08
16. 10. 2026 18.06
Dati mu čisto nič, ker samo kradejo.
Odgovori
+5
5 0
ZeleniGuru
16. 10. 2026 18.02
Pa kdo si ti kokainček, da boš toliko prosil. Mislim pa kdo to še podpira ? Narod evrope je odločno proti temu sem prepričan. Dovolj je!
Odgovori
+5
6 1
biggie33
16. 10. 2026 17.58
Se pravi, Ukrajina potrebuje letno 155 milijard eurov za orožje in za plače, od tega pričakujejo od EU 115 milijard.. medtem pa Nemčija že 4. leto zapored v recesiji.. ni kaj, sankcije delujejo!
Odgovori
+6
7 1
janez653
16. 10. 2026 17.56
Nekam preveč nasjeman je na spodnji fotografiji. Kot, da ni v vojni oz. kot da uživa
Odgovori
+4
5 1
weber1
16. 10. 2026 18.02
Seveda je Zelenc lahko nasmejan, saj je vojni dobičkar..
Odgovori
+5
6 1
Jejzus
16. 10. 2026 17.51
" Zelenski evropske zaveznice prosil za dodatnih 70 milijard evrov". Recimo da EU nekako nabere teh borih 70 MILJARD € za leto 2027, seveda na plečih davkoplačevalcev. In kaj potem? 2028, 2029... To me spominja na prizor iz filma " Ne joči Peter" ko je Šugman molzel bika.
Odgovori
+8
8 0
I am lost.
16. 10. 2026 17.49
Ok, AI mi je iztačunal da bi lahko letni proračun za Ukrajino, če bi se dalo Ruskim vojakom ki so v Ukrajini, bi vsak Rus dobil med 50 in 70 tisočakov... Še zmeraj zelo dobro.
Odgovori
-1
0 1
I am lost.
16. 10. 2026 17.42
Kaj gradijo zid z denarjem pred Rusi ali kaj? Najboljše da začnejo se Ukrajinci boriti proti Rusi z denarjem, namesto tiste pištole z metki, bi lahko uporabljali tisto pištolo ko bankovci ven letijo. Bodo Rusi takoj odvrgli "lopate".. mislim orožja... Mislim realno bi bilo boljše, če ma Rusija milijon vojakov in Ukrajinci vsakega podkupijo z tem evropskim denarjem (100 miljard), dobi vsak Rus 100 tisočakov...kar se mi zdi bolje kot plaziti po jarkih... Pa še ostal bi denar.. Jah samo takrat pa bodo glavni Ukrajinci ostali brez radodarnih žepnin...
Odgovori
+8
9 1
street45
16. 10. 2026 17.41
Trump je začel kupovat nafto od Rusije, čeprav je to v minimalni obliki za potrebe ZDA ampak vseeno.... Evropa pa posledično tudi kupuje nafto od ZDA. Zdej se vprašajmo kdo je tu bol nor in kako nam elita diktira dražje osnovne stvari.... Tako Rusija kot Ukrajina kot tudi ZDA bi se že lahko zdavnaj zmenile in končali tole morijo, ampak nekaterim tole vse skupaj ustreza da se vleče v nedogled.
Odgovori
+7
8 1
PIKAPOLONICA1994
16. 10. 2026 17.38
Ker nismo v vojni z Rusijo, potem tudi mi z lahkoto dobimo kakih 10 milarad €...., da pokrijemo zafurane projekte te države...
Odgovori
+5
6 1
PIKAPOLONICA1994
16. 10. 2026 17.37
Žica on žica...ampak EU ni vreča brez dna, prej bi mislil o tem....
Odgovori
+6
6 0
radar
16. 10. 2026 17.37
Tole vojno bo potrebno ustaviti...
Odgovori
+8
8 0
Xxdproxx
16. 10. 2026 17.30
kdaj bomo pa grske miljone dobil nazaj?
Odgovori
+10
10 0
urko112
16. 10. 2026 17.26
jest bi tud ksn miljoncek a se kdo jav
Odgovori
+9
9 0
Dr Dre
16. 10. 2026 17.25
Pravno formalno je Zelenskemu pred 2 letoma potekel mandat. 🇺🇦 ustava v tem primeru ne pozna izjeme, da vlada naprej... Oblast ima potem Parlament... Tako je vse kar podpisuje Nelegitimni voditelj brez veljave🤣🤣.. Stotine milijard nikoli NE BODO VRNILI.... V Bruslju ploskajo naprej...
Odgovori
+12
12 0
patriot11
16. 10. 2026 17.19
A lahko tudi mi, Slovenci, zaprosimo za nekaj milijard, halo!
Odgovori
+13
13 0
razgledanec
16. 10. 2026 17.16
In mi bomo se naprej tiho in oni nam bodo se naprej govoril kako je rusija bau bau ..zivimo pa vse slabse ..rusi so nam dajal poceni sutovine zato je tut use laufalo ampak oni nas hocjo unict sam to sliss
Odgovori
+8
9 1
rok1211
16. 10. 2026 17.13
samo trenutek, bom nakazal iz trr-ja. Ukrajina je, tudi v primeru zmage, propadla investicija..Kdo hoče biti tam sploh?
Odgovori
+14
14 0
Bolfenk2
16. 10. 2026 17.13
Dokler tako imenovana skrajna desnica ne zavlada v Evropi, bomo sponzorirali tega zelenega klovna in njegovo vojno. Zato pa volite čim bolj desno. Desnosredinske stranke enako kot levičarji, zeleni in liberalci podpirajo to vojno. Žal in pogubno za Evropo.
Odgovori
+9
12 3
Desade
16. 10. 2026 17.22
Kako če je pri nas desnica največji podpornik Ukrajine? JJ je velik fan Zelenskega
Odgovori
+8
8 0
Komentatorskijunky
16. 10. 2026 17.31
ti bolf veš kdo je vladal v ww2?
Odgovori
+3
4 1
Bolfenk2
16. 10. 2026 17.49
Desade, pravim da desna sredina oziroma SDS v Sloveniji enako kot levičatji podpirajo vojno. Je pa Resnica proti, pa AfD v Nemčiji je proti...
Odgovori
+0
1 1
Komentatorskijunky
16. 10. 2026 18.15
bolf, kako potem končati vojno? Ru prepustiti vsa okupirana ozemlja? VP bi jih zopet napadel v roku 2 let tako kot je napadel Krim pred leti. Ne bi spoštoval nič, kot tudi ne ru zagotovilo, da ne bo nikoli napadla ukr, če jim izročijo jedrsko orožje. Najbolj pošteno do vseh bi bilo, če se ru vojska umakne iz ukr, EU spet uvaža "poceni" ru energente, z ru pa se za zaprtimi vrati dogovorijo za reparacije za škodo, ki jo je ru vojska povzročila. To ru ne bi stalo nič, ker bi se samo odrekli manjšemu % marže pri izvozu energentov, EU dobi domnevno poceni ru energente, iz reparacij se plača škoda v ukr in njihove dolgove, ru oligarhi spet služijo in se sončijo v Sant Tropeju, ru vojska si zaliže rane, VP pa si opere obraz in srečno vlada do konca svojih dni. Kaj praviš na to rešitev? Volk sit in koza cela.
Odgovori
-1
0 1
EU Dig. Cenzura
16. 10. 2026 17.12
Pa a se ni dovolj? Spoka naj. Porablja tudi moj denar ki ga brez mojega dovoljenja dajejo!
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
Domen Valič je postal očka
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
zadovoljna
Portal
Tako je lepa Srbkinja videti v kopalkah
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Pri 30 letih umrla zaradi melanoma: kot najstnica je s prijateljicami tekmovala v zagorelosti
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
dominvrt
Portal
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
okusno
Portal
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
voyo
Portal
Enkratni Mare
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022