Zelenski: Gotovo je, da se bo vojna s Trumpom na čelu ZDA končala prej

"Zelo močno si bomo prizadevali za Rusijo in Ukrajino. To se mora nehati," je Trump ponovil tudi v govoru, ki ga je imel v petek na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi.

Ukrajino skrbi, da bo podpora ZDA usahnila, ko ukrajinskim vojakom na fronti ne bo kazalo dobro, ali pa, da bodo morali del ozemlja predati Rusiji. Zelenski je v intervjuju priznal, da so razmere na bojišču težke in da ruske sile napredujejo. Poudaril je, da mora Ukrajina storiti vse, kar je v njeni moči, da se bo vojna prihodnje leto končala, a po diplomatski poti.

Zelenski kritičen do Scholza

Zelenski je bil sicer včeraj kritičen do nemškega kanclerja Olafa Scholza, ki je prvič po skoraj dveh letih po telefonu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Kot je opozoril, je s tem odprl Pandorino skrinjico. "Zdaj lahko pride do drugih pogovorov, drugih klicev in to je točno to, kar si Putin že dolgo želi. Zanj je ključnega pomena, da oslabi svojo mednarodno izolacijo, izolacijo Rusije," je dodal.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je medtem pogovor med Scholzem in Putinom označilo kot poskus popuščanja, ki ne prispeva k prizadevanjem za mir. "Pogovori dajejo Putinu le upanje, da bo ublažil svojo mednarodno izolacijo. Potrebna so konkretna, močna dejanja, ki ga bodo prisilila k miru, ne pa prepričevanje in poskusi popuščanja, ki jih vidi kot znak šibkosti in jih izkorišča v svojo korist," so zapisali.