Zelenski: Hvaležen sem slovenski vladi in premierju Golobu

Volodimir Zelenski se je odzval na pridružitev Slovenije izjavi G7 o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Kot je zapisal, oba naroda delita skupne vrednote, kot sta svoboda in demokracija.

Volodimir Zelenski je na spletnem omrežju X zapisal, da je "hvaležen Vladi Republike Slovenije in osebno slovenskemu premierju Robertu Golobu, ker se je Slovenija priključila skupni izjavi držav G7. Oba naša naroda si delita vrednoti svobode in demokracije ter željo po miru in pravičnosti v celotnem evroatlantskem prostoru."

Slovenija se je pridružila izjavi skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta (G7) o podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji, je sporočila vlada. Dodala je, da gre pri tem za izraz nadaljnje podpore Ukrajini in solidarnosti z njenim narodom. Države so se zavezale, da bo njihova podpora Ukrajini dolgotrajna. Obenem izjava omogoča, da tako članice skupine kot druge države, ki se izjavi pridružijo, začnejo pogajanja o dvostranskih dolgoročnih varnostnih jamstvih z Ukrajino. S pridružitvijo izjavi Slovenija "izkazuje solidarnost z Ukrajino pri njeni obsodbi vojaške agresije Rusije" in podporo "suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti države", so na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) prenesli izjavo zunanje ministrice Tanje Fajon. Ta je v luči pomoči Ukrajine Sloveniji pri spoprijemanju s posledicami nedavnih poplav poudarila še, da je solidarnost med državama obojestranska.