Zelenski ima Putina za sovražnika, a se je z njim pripravljen pogajati

"Če je to edini način, da ljudem v Ukrajini zagotovimo mir in preprečimo nadaljnje izgube življenj, bomo zagotovo šli na srečanje, na katerem bodo ti štirje udeleženci," je dejal Zelenski britanskemu novinarju Piersu Morganu. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni jasno, ali je z Evropo imel v mislih Evropsko unijo ali posamezno državo članico.

Zelenski je poudaril, da na morebitnih pogajanjih s Putinom ne bo prijazen. "Imam ga za sovražnika in odkrito povedano, mislim, da ima tudi on mene za sovražnika," je dodal.

Stališče Rusije: Zelenski ni legitimen predsednik

V Moskvi so izjave ukrajinskega predsednika danes označili za prazne besede. Kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, mora pripravljenost za pogovore na nečem temeljiti. "Ne more temeljiti na pravni prepovedi takšnih pogovorov za Zelenskega," je ponovil pogost argument Rusije, da Zelenski ne more govoriti s Putinom, ker je leta 2022 podpisal odlok o prepovedi pogajanj z njim.