Macron: Rusija morda verjame, da ji bo vojna v Iranu ponudila oddih. Moti se

"Danes Rusija morda verjame, da ji bo vojna v Iranu ponudila oddih. Moti se," je na novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Parizu dejal Macron. "Kontekst naraščajočih cen nafte nikakor ne bi smel voditi do revizije naše politike sankcij proti Rusiji. To je stališče, ki ga je zavzela skupina G7, in to je tudi stališče Francije in Evrope," je zagotovil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Pri tem je spomnil na odločitev skupine G7, da ne bo spremenila svoje politike sankcij proti Moskvi, ki so bile uvedene zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Volodimir Zelenski v Parizu pri Emmanuelu Macronu. AP

Volodimir Zelenski v Parizu pri Emmanuelu Macronu. AP

Volodimir Zelenski v Parizu pri Emmanuelu Macronu. AP

Volodimir Zelenski v Parizu pri Emmanuelu Macronu. AP









Zelenski: Ena ameriška koncesija bi Rusiji lahko prinesla približno 10 milijard

Zelenski pa je opozoril, da bi odločitev ZDA o omilitvi sankcij na prodajo ruske nafte lahko Moskvi prinesla deset milijard dolarjev prihodkov za nadaljnje financiranje agresije proti Ukrajini. "Samo ta ena koncesija Združenih držav bi Rusiji lahko prinesla približno 10 milijard (8,7 milijarde dolarjev) dolarjev za vojno. To zagotovo ne pripomore k miru," je dejal po poročanju AFP. ZDA so v četrtek sporočile, da bodo začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji in dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi ublažile vpliv na energetske trge po napadih na Iran. Moskva je izrazila zadovoljstvo z odločitvijo Washingtona. Kot so poudarili v Kremlju, ZDA s tem priznavajo, da brez ruske nafte svetovni energetski trg ne more ostati stabilen. Predsednika Ukrajine in Francije naj bi po navedbah Elizejske palače med drugim govorila o načinih za povečanje pritiska na Rusijo, pa tudi o evropski podpori Ukrajini. Volodimir Zelenski in Emmanuel Macron se bosta po napovedih Elizejske palače v pogovoru osredotočila na povečanje pritiska na Rusijo s sankcijami proti njeni floti v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, in na prizadevanja za končanje vojne.

Rusi skeptični

V Kremlju so bili že v sredo kritični do napovedanega srečanja predsednikov Ukrajine in Francije. Ocenili so, da gre pri tem za korak k nadaljnjemu izogibanju mirovnemu procesu. "Sama ideja, da bi poskušali vršiti pritisk na Rusijo, je absurdna," je še dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.