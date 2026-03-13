Macron: Rusija morda verjame, da ji bo vojna v Iranu ponudila oddih. Moti se

Pariz, 13. 03. 2026 06.48 pred eno minuto 3 min branja 0

K.H. STA N.L.
Volodimir Zelenski v Parizu pri Emmanuelu Macronu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v Parizu sestal s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom. Po srečanju je Macron dejal, da se Rusija moti, če upa, da ji bo vojna v Iranu "ponudila oddih", in zagotovil nadaljevanje politike sankcij proti Moskvi zaradi njene agresije proti Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da omilitev sankcij ZDA proti Rusiji "ne pripomore k miru". V Rusiji so medtem do srečanja skeptični.

"Danes Rusija morda verjame, da ji bo vojna v Iranu ponudila oddih. Moti se," je na novinarski konferenci z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Parizu dejal Macron.

"Kontekst naraščajočih cen nafte nikakor ne bi smel voditi do revizije naše politike sankcij proti Rusiji. To je stališče, ki ga je zavzela skupina G7, in to je tudi stališče Francije in Evrope," je zagotovil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Pri tem je spomnil na odločitev skupine G7, da ne bo spremenila svoje politike sankcij proti Moskvi, ki so bile uvedene zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Zelenski: Ena ameriška koncesija bi Rusiji lahko prinesla približno 10 milijard

Zelenski pa je opozoril, da bi odločitev ZDA o omilitvi sankcij na prodajo ruske nafte lahko Moskvi prinesla deset milijard dolarjev prihodkov za nadaljnje financiranje agresije proti Ukrajini.

"Samo ta ena koncesija Združenih držav bi Rusiji lahko prinesla približno 10 milijard (8,7 milijarde dolarjev) dolarjev za vojno. To zagotovo ne pripomore k miru," je dejal po poročanju AFP.

ZDA so v četrtek sporočile, da bodo začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji in dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi ublažile vpliv na energetske trge po napadih na Iran.

Moskva je izrazila zadovoljstvo z odločitvijo Washingtona. Kot so poudarili v Kremlju, ZDA s tem priznavajo, da brez ruske nafte svetovni energetski trg ne more ostati stabilen.

Predsednika Ukrajine in Francije naj bi po navedbah Elizejske palače med drugim govorila o načinih za povečanje pritiska na Rusijo, pa tudi o evropski podpori Ukrajini.

Volodimir Zelenski in Emmanuel Macron se bosta po napovedih Elizejske palače v pogovoru osredotočila na povečanje pritiska na Rusijo s sankcijami proti njeni floti v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam, in na prizadevanja za končanje vojne.

Rusi skeptični

V Kremlju so bili že v sredo kritični do napovedanega srečanja predsednikov Ukrajine in Francije. Ocenili so, da gre pri tem za korak k nadaljnjemu izogibanju mirovnemu procesu. "Sama ideja, da bi poskušali vršiti pritisk na Rusijo, je absurdna," je še dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Preberi še Različni vojni, podoben scenarij

Po več krogih tudi neposrednih pogovorov med Ukrajino in Rusijo preboja v pogajanjih za končanje vojne za zdaj še ni, saj Moskva med drugim vztraja pri ozemeljskih zahtevah, v izpolnitvi katerih Kijev vidi kapitulacijo.

Washington je po navedbah Zelenskega za naslednji teden predlagal nov krog pogajanj med delegacijama Ukrajine in Rusije ob posredovanju ZDA. Pogovori bi lahko potekali v Švici ali Turčiji.

Zelenski je sicer v okviru evropske turneje v sredo obiskal Bukarešto, kjer se je z romunskim kolegom Nicusorjem Danom dogovoril o skupni proizvodnji dronov v Romuniji, v prihodnjih dneh pa naj bi obiskal še Španijo.

zelenski macron rusija ukrajina

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Super ideja za družinski izlet s kolesi
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, dvojčki načrtujejo prihodnost
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
3 modeli čevljev, ki jih bomo nosili to pomlad
Zato so skrivali princesino nosečnost
Zato so skrivali princesino nosečnost
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Fermentirana živila: katera izbrati in kako jih vključiti v vsakdan
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Takšni ljudje lažje hujšajo in imajo več energije
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Zakaj cena zlata stagnira kljub konfliktu z Iranom?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Koliko sklec morate narediti na dan za vidne rezultate?
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Zadnji bohem Formule 1 in samooklicani "bog seksa"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Recept za odganjanje mravelj s samo dvema sestavinama
Recept za odganjanje mravelj s samo dvema sestavinama
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Zastareli nasveti, ki škodujejo vašim ljubljenčkom
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Testenine in psi: ali so varne ali lahko škodijo? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Kmetija
Kmetija
Pretekla življenja
Pretekla življenja
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
