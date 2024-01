Zelenski izključil možnost prekinitve ognja, Latvija obljubila vojaško pomoč

Zelenski je o tem govoril v estonski prestolnici Talin, kjer je bil v okviru dvodnevnega obiska po baltskih državah. "Tiranijo je treba premagati in jo poraziti. Nenehno," je dejal ob srečanju z estonsko premierko Kajo Kallas . Razpravljala sta tudi o Ukrajincih, ki so ob začetku vojne pobegnili v Estonijo, na tiskovni konferenci pa je poudaril, da mora vsak od njih, ki je bil vpoklican, pomagati Ukrajini in biti v Ukrajini, navaja AP.

Njegove pripombe prihajajo malo po tem, ko so zakonodajalci v Kijevu vladi vrnili osnutek zakona o mobilizaciji in zahtevali dopolnitve, ker naj bi trenutni vseboval kršitve človekovih pravic. Namen osnutka zakona pa je uvesti določene omejitve za državljane, ki so se izognili mobilizaciji. Zelenski je prejšnji mesec pojasnil, da želi ukrajinska vojska mobilizirati do 500.000 dodatnih vojakov, prav tako pa pritiska na zaveznike, naj Ukrajini zagotovijo večjo podporo.

Majhne vzhodnoevropske države so med najodločnejšimi političnimi, finančnimi in vojaškimi podporniki Ukrajine. Nekatere v baltskih državah namreč zelo skrbi, da bi lahko bili naslednja tarča Moskve. Latvija, Litva in Estonija so bile priključene Sovjetski zvezi in so neodvisnost dobile šele z njenim razpadom leta 1991. Natu so se pridružile leta 2004 in se postavile pod vojaško zaščito ZDA in njihovih zahodnih zaveznikov.