Zelenski je pripravljen na mirovna pogajanja s Putinom

Zelenski je namignil, da je odprt za mirovna pogajanja z Rusijo, omilil pa je tudi svoje prejšnje zavračanje pogajanj z Moskvo ampak ostaja pri zahtevah Kijeva. Pozval je mednarodno skupnost naj "prisili Rusijo v resnična mirovna pogajanja," kar kaže na velike spremembe, saj je Zelenski konec septembra podpisal odlok, ki navaja "nezmožnost pogovorov" s Putinom, toda njegovi pogoji niso najbolj sprejemljivi za Moskvo.

Pogoji ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega vključujejo vrnitev vseh zasedenih ozemelj Ukrajine, nadomestilo za škodo, povzročeno z vojno, in pregon vojnih zločinov. Želi tudi zagotovilo, da se to ne bo ponovilo. To najbrž sledi temu, ko je nedavno Washington skušal prepričati Kijev, naj vendarle poskusi sodelovati z Moskvo. "Zelenski poskuša manevrirati, ker obljuba o pogajanjih ne zavezuje Kijeva k ničemer, vendar omogoča ohranjanje podpore zahodnih partnerjev," je dejal politični analitik Volodimir Fesenko. "Kremlju gre na roko zavrnitev mirovnih pogovorov, zato Zelenski spreminja taktiko in govori o možnosti dialoga, vendar pod pogoji, ki jasno povedo vse."

icon-expand Ukrajinski predsednik na ulicah Kijeva. FOTO: AP

Medtem ko je podpora Ukrajini pridobila močno dvostrankarsko podporo v ameriškem kongresu, bi lahko rastoča konservativna opozicija naslednje leto to zapletla, če bi republikanci prevzeli nadzor nad predstavniškim domom. Nedavni komentarji republikanskega voditelja Kevina McCarthyja, ki pravi, da Ukrajini ne bodo več dajali "čekov" odražajo še večji skepticizem. Rusija in Ukrajina sta že imeli več krogov pogovorov v Belorusiji in Turčiji na začetku vojne, ki se zdaj bliža devetmesečni meji, Zelenski pa je sprva celo pozval k osebnemu srečanju z Vladimirjem Putinom do česar pa ni prišlo. Zelenski trdi, da je Kijev "večkrat predlagal pogovore in na kar smo vedno prejeli nore ruske odgovore z novimi terorističnimi napadi, granatiranjem ali izsiljevanjem." Zatem je Rusija pozvala k pogovorom, potem ko se je septembra začela uspešna protiofenziva Ukrajine na vzhodu in jugu države, toda odkar je Putin nezakonito priključil štiri regije v Ukrajini je Kijev zavrnil vsakršno možnost za pogajanja.