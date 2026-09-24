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Zelenski je pripravljen oditi v Moskvo 'z raketo'

New York, 24. 09. 2026 12.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Volodimir Zelenski na zasedanju ZN

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj vztraja na srečanju v Moskvi. Na vprašanja ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo, poročajo mediji.

Zelenski se je odzval s sarkazmom in kletvico, ko ga je novinar ruske televizije Vesti večkrat vprašal, kdaj bo obiskal Moskvo z namenom pogajanj o končanju vojne. Ukrajinski predsednik, ki se je z delegacijo odpravljal na sedež Združenih narodov, kjer je imel v sredo tudi govor, je vidno razdražen odgovoril: "Na raketi, hudiča!"

Pri tem naj bi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa uporabil komaj slišno vulgarno rusko kletvico "bljat", ki bi jo bilo mogoče blago prevesti kot "hudiča" ali "prekleto".

Volodimir Zelenski na zasedanju ZN
Volodimir Zelenski na zasedanju ZN
FOTO: Profimedia

Ukrajinski in ruski mediji so na družbenih omrežjih delili videoposnetek z obiska Zelenskega v New Yorku in njegov odziv na novinarjevo vprašanje.

Ruski predsednik Putin je že večkrat dejal, da je Zelenski dobrodošel v Moskvi, pri čemer pa ruska stran vztraja pri svojih zahtevah za končanje vojne, ki med drugim vključujejo, da se Ukrajina odpove vzhodni regiji Donbas.

Zelenski je v sredo v nastopu na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku pozval mednarodno skupnost, naj ustavi Putina, ki da ne zna živeti brez vojne. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v Varnostnemu svetu ZN sporočil, da Moskva ne namerava prekiniti svojih vojaških operacij v Ukrajini.

Rusija medtem nadaljuje napade na Ukrajino, v preteklih tednih je tudi večkrat silovito bombardirala ukrajinsko prestolnico Kijev.

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