Zelenski jezen na Poljsko, Sikorski odgovarja: 'Imamo lastne obrambne potrebe'

A bolj malo je verjetno, da bo takšen predlog dobil pozitiven odgovor iz Kijeva. Zelenski je namreč nedavno še kritiziral Poljsko, ker ni hotela sestreliti ruskih raket nad Ukrajino. Varšava medtem trdi, da bi za tako potezo morala zahtevati skupno odobritev Nata.

Kot pravi Sikorski, morajo tokrat misliti tudi nase. Poljska, država članica EU in Nata, ima namreč skupno mejo z Ukrajino in zaveznico Moskve Belorusijo. Od ruske invazije na Ukrajino pa intenzivno delajo na svojih obrambnih zmogljivostih. Kljub temu so že od začetka med najbolj zavzetimi političnimi in vojaškimi podporniki Ukrajine, sprejeli pa so tudi na sto tisoče ukrajinskih beguncev.