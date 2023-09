Zelenski: Ključna reforma Varnostnega sveta je odvzem veta Rusiji

"To je zločinska in neizzvana agresija Rusije na naš narod, katere cilj je zavzeti ukrajinsko ozemlje in vire," je dejal Zelenski in pozval, naj se Rusiji odvzame pravica do veta v VS ZN. To je označil za ključno reformo tega organa.

"Vojne je nemogoče ustaviti, ker agresor ali tisti, ki agresorja odobravajo, na vsa prizadevanja vložijo veto," je poudaril in dodal, da je pravica do veta v rokah agresorja tisto, kar je ZN potisnilo v slepo ulico.

"Žal so ta sedež v Varnostnem svetu, ki ga je Rusija po razpadu Sovjetske zveze nezakonito zavzela z zakulisnimi manipulacijami, zasedli lažnivci, katerih naloga je beljenje agresije in genocida," je nadaljeval ukrajinski predsednik.

Ob tem je pozval k širitvi VS ZN na več stalnih članic, vključno z Nemčijo. "Nemčija je postala ena ključnih svetovnih varuhinj miru in varnosti," je ocenil in dodal, da bi morali biti v organu stalno zastopani tudi Latinska Amerika in Afriška unija, večjo prisotnost pa bi si po njegovih besedah zaslužila tudi Azija.