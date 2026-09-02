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Zelenski letala svari, naj ne letijo nad Rusijo, Putin: 'Državni terorizem'

Kijev / Moskva, 02. 09. 2026 10.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Vladimir Putin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je letalske družbe posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, češ da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je v odzivu obtožil "državnega terorizma".

"Želimo posvariti vsako letalsko družbo, ki uporablja ruski zračni prostor, vsako zavarovalnico in vsakogar, ki še vedno uporablja ključna ruska letališča: ruski zračni prostor ni niti najmanj varen," je v izjavi v torek zvečer dejal Volodimir Zelenski.

Dodal je, da Ukrajina sicer ne ogroža civilnega letalstva ali posameznih letal. "Preprosto bodo v zraku nad Rusijo droni, ki jih je treba upoštevati," je dejal. Kot je pojasnil, so se za svarilo odločili, ker ne želijo izgube nedolžnih življenj.

Ruski predsednik Vladimir Putin je napoved Zelenskega označil za "razglasitev državnega terorizma". "Prosijo nas za obnovo pogajanj (...), ampak s teroristi se ne pogajaš," je dejal na novinarski konferenci v Biškeku in napovedal odziv.

V zadnjih mesecih sta tako Rusija kot tudi Ukrajina, ki se že več kot štiri leta brani pred rusko agresijo, okrepili napade, medtem ko so diplomatska prizadevanja za končanje vojne, na čelu katerih so ZDA, zastala.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Rusija krepi zlasti uporabo balističnih raket, ki jih Kijev zaradi pomanjkanja streliva za sisteme zračne obrambe le s težavo prestreza. Se pa Ukrajina na ruske napade odziva z obstreljevanjem ruske infrastrukture, pristanišč in skladišč spletnih trgovcev. Ukrajinski droni so tudi že večkrat zmotili promet na ruskih letališčih.

Zelenski je v torkovem nagovoru dejal, da je Ukrajina na prošnjo partnerjev zavoljo diplomacije in pogajanj začasno in z določenih območij pripravljena tudi umakniti svoje drone. Potrdil je denimo medijska poročila, da so jih za to sredi minulega tedna, ko je Moskvo obiskal prvi mož ameriške obveščevalne agencije Cia, zaprosile ZDA.

Kljub mrtvi točki, na kateri so se znašla ameriška prizadevanja za mirovni dogovor, je Putin medtem v torek še dejal, da sta v Moskvi dobrodošla tudi ključna predstavnika ameriške administracije v pogajanjih – Steve Witkoff in Jared Kushner. "Tako gospod Kushner kot gospod Witkoff sta tu vedno dobrodošla gosta in veseli smo sodelovanja z njima," je dejal ter ju opisal kot iskrena.

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