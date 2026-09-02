Zelenski letala svari, naj ne letijo nad Rusijo, Putin: 'Državni terorizem'

"Želimo posvariti vsako letalsko družbo, ki uporablja ruski zračni prostor, vsako zavarovalnico in vsakogar, ki še vedno uporablja ključna ruska letališča: ruski zračni prostor ni niti najmanj varen," je v izjavi v torek zvečer dejal Volodimir Zelenski.

Dodal je, da Ukrajina sicer ne ogroža civilnega letalstva ali posameznih letal. "Preprosto bodo v zraku nad Rusijo droni, ki jih je treba upoštevati," je dejal. Kot je pojasnil, so se za svarilo odločili, ker ne želijo izgube nedolžnih življenj.

Ruski predsednik Vladimir Putin je napoved Zelenskega označil za "razglasitev državnega terorizma". "Prosijo nas za obnovo pogajanj (...), ampak s teroristi se ne pogajaš," je dejal na novinarski konferenci v Biškeku in napovedal odziv.

V zadnjih mesecih sta tako Rusija kot tudi Ukrajina, ki se že več kot štiri leta brani pred rusko agresijo, okrepili napade, medtem ko so diplomatska prizadevanja za končanje vojne, na čelu katerih so ZDA, zastala.