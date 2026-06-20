Zelenski Lukašenku: Imate teden dni časa!

Izjava pomeni novo stopnjevanje napetosti med Kijevom in Minskom, ki sta od začetka vojne sicer ohranjala previdno ravnovesje. Belorusija namreč uradno ni neposredno vključena v vojno, a je Rusiji vse od februarja 2022 omogočala uporabo svojega ozemlja za vojaške operacije, logistiko in raketne napade.

Zelenski pa je tokrat na skupni novinarski konferenci s honduraškim predsednikom Nasryjem Asfuro odkrito obtožil Lukašenka, da javno govori eno, dejansko pa počne drugo.

"Ko Lukašenko pravi, da ne želi sodelovati v vojni, bi moral biti iskren, vsaj do lastnega naroda," je dejal ukrajinski predsednik. Po njegovih besedah bi lahko bila zaradi ruskih aktivnosti v konflikt potegnjena celotna Belorusija.

Jedro spora predstavljajo domnevni sistemi na komunikacijskih stolpih v dveh beloruskih regijah ob ukrajinski meji. Po navedbah Kijeva se ta oprema uporablja za koordinacijo ruskih napadov z brezpilotnimi letalniki na ukrajinska mesta in civilno infrastrukturo.

"Če res ne želi biti del vojne, naj to opremo odstrani in jo izključi. Teden dni je več kot dovolj časa," je dejal Zelenski.

Nato je izrekel neposredno grožnjo: "Naši civilisti zaradi tega vsak dan umirajo. Če tega ne bo storil on, bomo mi."