Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zelenski: Madžarska z droni poskuša vohuniti na obmejnih območjih

Kijev / Budimpešta, 26. 09. 2025 18.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
37

Ukrajina je sporočila, da je njen zračni prostor kršilo več izvidniških brezpilotnih letalnikov, ki naj bi bili madžarskega izvora. Kijev je ob tem obtožil Madžarsko, da poskuša vohuniti na obmejnih območjih Ukrajine. Hkrati je Ukrajina prepovedala vstop trem madžarskim vojaškim uradnikom kot odziv na podoben ukrep Budimpešte.

"Ukrajinske sile so zabeležile kršitve našega zračnega prostora z izvidniškimi brezpilotnimi letalniki, ki so verjetno madžarski," je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Predhodne ocene kažejo, da so morda izvajali izvidništvo nad industrijskim potencialom ukrajinskih obmejnih območij," je dodal in pojasnil, da je naročil, naj o vsakem zabeleženem incidentu pripravijo poročilo. Zelenski podrobnosti o natančni lokaciji ali datumih teh incidentov ni razkril, navedel je le, da so se zgodili nedavno.

Volodimir Zelenski Madžarski očita kršitev zračnega prostora z izvidniškimi droni.
Volodimir Zelenski Madžarski očita kršitev zračnega prostora z izvidniškimi droni. FOTO: AP

Madžarska, ki je med najostrejšimi kritiki vojaške pomoči EU Kijevu, se na obtožbe še ni odzvala.

Nekaj ur prej je Ukrajina sporočila tudi, da je trem visokim madžarskim vojaškim uradnikom prepovedala vstop na svoje ozemlje. Ukrep je sprejela v odgovor na podobno odločitev Budimpešte, ki je pred tem prepovedala vstop trem ukrajinskim uradnikom, je sporočil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Madžarska je po tem ukrepu Ukrajino obtožila, da izvaja "protimadžarsko politiko". "In to so ljudje, ki pričakujejo, da bomo podprli njihov pristop k Evropski uniji," je na Facebooku komentiral madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Madžarska je med drugim blokirala del finančne fomoči EU Ukrajini, medtem ko še naprej kupuje rusko nafto in plin, za katera Kijev trdi, da financirata rusko agresijo proti Ukrajini.

Madžarska Ukrajina Volodimir Zelenski droni kršitev zračnega prostora
Naslednji članek

Rusija spreminja svojo taktiko na fronti: napad s štirimi do šestimi vojaki

SORODNI ČLANKI

Trump glede dobave ruskih energentov poklical 'prijatelja' Orbana

'Madžare na nož': požig cerkve in napis v Ukrajini presenetila Orbana

Ukrajina pridržala domnevna madžarska vohuna, na Madžarskem že povračilni ukrep

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
26. 09. 2025 19.40
+1
Madžari pripravljajo teren za pripojitev ozemlja na katerem živijo Madžari , potrebno je vedeti da Madžari v Ukrajini nimajo niti osnovnih manjšinskih pravic , šole , uporabo materinega jezika , radia , Tv , knjig v Madžarskem jeziku ,..... (tudi druge manjšine v Ukrajini nimajo teh pravic , Ruska manjšina , Poljska manjšina , Slovaška manjšina in Beloruska manjšina), Madžare nasilno rekrutirajo in jih pošiljajo na fronto , Madžare - Ukrajinske vojake , ki jih zajame Ruska vojska , Rusi ne vračajo v Ukrajino , temveč jih pošljejo v matično domovino Madžarsko , tako ostanejo živi , torej Madžari si pripravljajo teren in čakajo pravi trenutek .....
ODGOVORI
1 0
marmilan
26. 09. 2025 19.32
+5
ta trot naj bo kar tiho, tega zelenega podpirajo samo zato, da nas molzejo.
ODGOVORI
5 0
zrela hruška
26. 09. 2025 19.18
+3
orban gre iz EU, kaj se sploh oglasa. 😁😅
ODGOVORI
6 3
Rožle Patriot
26. 09. 2025 19.18
-1
Nad našim nebom vsak dan preletavajo ruski MIG-i, vse kaže na to, da bo res kmalu vojna v Evropi ..... "naši" lewaki in cela Woke Evropa .... pa raje Hamas teroriste rešuje .... pa kdo je tukaj nor !!!
ODGOVORI
4 5
jedupančpil
26. 09. 2025 19.39
za kanoncek bodo dobri
ODGOVORI
0 0
walter2
26. 09. 2025 19.42
Hahahahahaha in kaj si jedel,da se ti prikazujejo MIG-i!Kot,da mejimo s Rusijo!A sploh veš koliko NATO držav morajo preleteti do Slovenije?Če je po tvoje pa NATO sploh ne deluje!
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
26. 09. 2025 19.46
ka do zagreba je prisel pa po cesti?:)
ODGOVORI
0 0
mackon08
26. 09. 2025 19.17
+5
Zeelnski je največji hujskač vojne.
ODGOVORI
9 4
zrela hruška
26. 09. 2025 19.31
+1
kak se danes počutiš mucek, da take govoriš!? 🤣🤣
ODGOVORI
2 1
SAMO JEZNI
26. 09. 2025 19.14
+0
Zgleda, da so bili droni lansko leto na New Jersejem tudi ruski. pa ja.
ODGOVORI
4 4
Rožle Patriot
26. 09. 2025 19.19
+1
A so bili tam parkerani !!!
ODGOVORI
1 0
jugalo
26. 09. 2025 19.14
+5
Aha zdaj že Madžari vohunijo… pa to ne moreš verjet… pa kdo mu še verjame razen vojni hujskači… neverjetno…to elito bo še res moglo začet pošiljat na drug svet… zaradi varnosti do vseh nas…
ODGOVORI
7 2
Emtisunce
26. 09. 2025 19.13
+1
EU politiki in ZDA si na vsak način prizadevajo začeti 3, svetovno vojno. Sledila bo destrukcija Evrope, nato lakota in revščina. Kot vedno bo najbolj nastradala nedožna raja.
ODGOVORI
4 3
zrela hruška
26. 09. 2025 19.20
+0
pomota, Putin si prizadeva za vojno...
ODGOVORI
3 3
Rožle Patriot
26. 09. 2025 19.20
+1
... kaj je to napad je najbolša obramba ??? ... pa kdo leti nad našim nebom .... kdo je napadel Ukrajino ... ???!!!
ODGOVORI
2 1
Buča hokaido
26. 09. 2025 19.08
+3
Nad Dansko ne krožijo samo droni, ruska vojaška ladja že več dni brez signala kroži med Dansko in Nemčijo. Padla je odločitev, da lahko drone sestrelijo. Poročila ZDF.
ODGOVORI
3 0
Rob123
26. 09. 2025 19.10
+0
Odlocitev nekih dementnih mumij Rutta,Merz ipd ne pa ljudi taki nimajo kaj zgubiti!
ODGOVORI
3 3
SAMO JEZNI
26. 09. 2025 19.13
+1
ZDF- propagandno trobilo Merca in lajnove
ODGOVORI
4 3
Buča hokaido
26. 09. 2025 19.23
+2
Čigava trobila so potem ARD, RTL in Sat1, ki enako poročajo?
ODGOVORI
2 0
Zedd
26. 09. 2025 19.05
+4
Očitno bo v letošnjem letu največkrat uporabljena beseda "dron". Mater, ste dop... že s tem, vsi po vrsti!
ODGOVORI
5 1
Esprit
26. 09. 2025 19.03
+3
celo po Gallupovi anketi, ki je več kot mainstream in politično izredno pro ''zahodna'', si velika večina Ukrajincev želi miru, ne pa nadaljevanja vojne. In to so vse javni podatki. Najkasneje tukaj bi se moralo kaj v glavah EU mainstreama premakniti ampak ne, so enako kot Zelenski, kjer ne veš....če je sploh še kaj razuma ostalo ... in hitro dobiš odgovor.
ODGOVORI
4 1
Rob123
26. 09. 2025 19.01
+4
Koga zanimajo komentarji zelenega berača in kriminalca.A je tale drogeraš novi predsednik EU krade denar in gobca!
ODGOVORI
5 1
Nace Štremljasti
26. 09. 2025 18.59
+5
bravo madžari
ODGOVORI
6 1
SpamEx
26. 09. 2025 18.54
+4
Ali ima nato Trojanskega konja?
ODGOVORI
5 1
SpamEx
26. 09. 2025 18.54
+3
Ali so to počeli v okviru NATA kot članica😄
ODGOVORI
5 2
Stojadina-sportiva
26. 09. 2025 18.50
+7
Špijunirajo kam se vozijo avti z polnimi gepki dnarja od eu podpore?
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256