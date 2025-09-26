Zelenski: Madžarska z droni poskuša vohuniti na obmejnih območjih

"Ukrajinske sile so zabeležile kršitve našega zračnega prostora z izvidniškimi brezpilotnimi letalniki, ki so verjetno madžarski," je na družbenem omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . "Predhodne ocene kažejo, da so morda izvajali izvidništvo nad industrijskim potencialom ukrajinskih obmejnih območij," je dodal in pojasnil, da je naročil, naj o vsakem zabeleženem incidentu pripravijo poročilo. Zelenski podrobnosti o natančni lokaciji ali datumih teh incidentov ni razkril, navedel je le, da so se zgodili nedavno.

Madžarska, ki je med najostrejšimi kritiki vojaške pomoči EU Kijevu, se na obtožbe še ni odzvala.

Nekaj ur prej je Ukrajina sporočila tudi, da je trem visokim madžarskim vojaškim uradnikom prepovedala vstop na svoje ozemlje. Ukrep je sprejela v odgovor na podobno odločitev Budimpešte, ki je pred tem prepovedala vstop trem ukrajinskim uradnikom, je sporočil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Madžarska je po tem ukrepu Ukrajino obtožila, da izvaja "protimadžarsko politiko". "In to so ljudje, ki pričakujejo, da bomo podprli njihov pristop k Evropski uniji," je na Facebooku komentiral madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Madžarska je med drugim blokirala del finančne fomoči EU Ukrajini, medtem ko še naprej kupuje rusko nafto in plin, za katera Kijev trdi, da financirata rusko agresijo proti Ukrajini.