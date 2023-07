Zelenski: Metati naše ljudi v smrt z ruskim orožjem bi bilo nehumano

"Hvaležen sem ZDA kot voditeljem naše podpore, vendar sem tako njim kot evropskim zaveznicam večkrat povedal, da bi radi protiofenzivo začeli prej, za kar pa bi potrebovali vse orožje in vojaško opremo," je nadaljeval in pojasnil, da je poznejši začetek protiofenzive Rusiji omogočil, da je utrdila svoje položaje na zasedenih območjih.

Opozoril je, da ukrajinske sile na nekaterih delih fronte še vedno ne morejo niti pomisliti na začetek spopadov, saj nimajo ustreznega orožja. "In metati naše ljudi v smrt z ruskim orožjem dolgega dosega bi bilo preprosto nehumano," je dodal ukrajinski predsednik.

V luči tega je Zahod ponovno zaprosil za naprednejše orožje, kot so ameriške rakete dolgega dosega ATACMS in bojna letala F-16. "Ne gre za ukrajinsko prednost na nebu pred Rusi. Gre za enakopravnost," je dejal in opozoril na težave pri napredovanju ukrajinskih sil na bojišču brez podpore iz zraka in raket dolgega dosega.

Dobavo bojnih letal F-16 je Zelenski označil tudi kot humanitarno pomoč, saj bi jih Ukrajina po njegovem lahko uporabila za varovanje koridorja pri izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja, če Moskva ne bi podaljšala sporazuma o izvozu žita.