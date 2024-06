Zelenski na fronti v Donecku kritičen do vladnih uradnikov

"Dan sem začel v regiji Doneck, skupaj z našimi vojaki, skupaj z glavnim poveljnikom Oleksandrom Sirskim in poveljnikom zračnih sil, generalom Gnatovom," je dejal Zelenski ob obisku mesta Pokrovsk. Gnatov je na položaju nedavno nasledil Jurija Sodola, ki so mu očitali nesposobnost in malomarnost pri izdajanju povelj. Po besedah ukrajinskega predsednika so znanje in izkušnje Gnatova, kljub njegovi mladosti, točno to, kar Ukrajina potrebuje.