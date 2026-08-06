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Zelenski na obisk k Vučiću: 'Srbe moramo potegniti stran od Rusije'

Beograd, 06. 08. 2026 20.15 pred 3 dnevi 1 min branja 50

Avtor:
STA
Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so medtem potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju bosta približevanje obeh držav EU in gospodarsko sodelovanje.

To bo prvi obisk ukrajinskega predsednika v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj, in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022. Ukrajinski predstavnik je izpostavil simbolen pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. "Srbe moramo potegniti stran od ruske strani," je dejal in obisk Zelenskega označil za "udarec v obraz Rusom".

Obisk so medtem potrdili na Vučićevem uradu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Voditelja sta se doslej sicer že večkrat srečala na mednarodnih forumih in vrhih v tujini.

Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski
Aleksandar Vučić in Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Vučić je kmalu zatem sporočil, da bosta z Zelenskim razpravljala o več pomembnih temah, med drugim o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike, navaja Tanjug.

Dodal je, da so odprte tudi druge teme, kot je sodelovanje na področjih kulture in športa. Na vprašanje, ali obisk pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam proti Rusiji, je dejal, da je Srbija svojo politiko sankcij oblikovala pred skoraj petimi leti in da je v bližnji prihodnosti ne bo spremenila.

Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti njej zaradi invazije na Ukrajino ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim na energetskem področju.

volodimir zelenski aleksandar vučić srbija ukrajina
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KOMENTARJI50

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ENDI
07. 08. 2026 09.54
Prihaja iz obupa.
Odgovori
+3
3 0
Hahahhaha
07. 08. 2026 09.37
Prvo je izrael podaril orožje za 1.6 miljarde evrov zdaja pa prišel še ta na obisk...zanimivo
Odgovori
+2
2 0
Colgate
07. 08. 2026 09.32
Čakamo, da se zamenja oblast v Srbiju. Upamo na boljše cajte
Odgovori
-3
1 4
Dej nehej noo
07. 08. 2026 09.24
Kr nej pride 🤡
Odgovori
+2
2 0
2mt8
07. 08. 2026 09.08
Ruski hlapec je dobro biti. Vzhodna Nemčija je izdelovala Trabante, Zahodna Nemčija pa Mercedese, bemfle in audije. Jugoslovanski gasterbajterji so kot dokaz uspeha v Nemčiji v jugo pripeljali Audija. Če bi Trabanta, bi se jim smejala vsa vas.
Odgovori
-5
2 7
Wolfman
07. 08. 2026 09.04
Odesa je blokirana, tako da se morajo takoj pri tek priči najti nove možnosti za dostavo orožja, med drugim tudi iz Srbije,iz katerej tovarna orožja in streliva je v lasti Izraela! Prav ste slišali, Vučiču so to Izraelci spretno uturili.
Odgovori
+6
6 0
2mt8
07. 08. 2026 08.52
Zakaj Rusija ni pomagala Srbiji, ko ji je NATO izpulil Kosovo iz rok? Niso upali?
Odgovori
-5
2 7
Samo navijač
07. 08. 2026 08.52
Slavljansk 4,7 km in Kramatorsk prav tako 4,7 km. Berač pa s culico naokoli .....
Odgovori
+5
5 0
za bojši jutri
07. 08. 2026 08.44
Berač na pohodu, vendar nič ne bo!
Odgovori
+10
10 0
Ljubljana 1
07. 08. 2026 08.32
V Srbiji ne bo dobo nic niso oni tko neumni da jih okol prenese
Odgovori
+9
10 1
Samo navijač
07. 08. 2026 08.32
Tam pa clanek o črnih vdovah ahahaha. Ne vedo kaj bi si se izmislili.. Pece,pece ko Rusi osvobajajo Rusijo.
Odgovori
+5
7 2
Petur
07. 08. 2026 08.27
naj gre tja še fonderca,bo sedla v kot..mogoče je zavohal kaj orožja v srbiji?
Odgovori
+6
7 1
Agent Provokator
07. 08. 2026 08.06
Vučić bo Zelenskemu predlagal mirovna pogajanja z Rusijo... v Beogradu S tem bi se zapisal v zgodovino, kot sposobnejši od Trumpa!!!
Odgovori
+8
10 2
2mt8
07. 08. 2026 08.03
Pravoslavni Srbi so vedno bili in vedno bodo ponosni ruski hlapci in od tu jih ne bo nihče premaknil. Za slovenske levičarje ki iz roda v rod izhajajo iz kominterne velja enako.
Odgovori
-8
7 15
abmam
07. 08. 2026 08.14
Ti si pa švabski hlapec. Misliš, da si na boljšem, uboga para?!
Odgovori
+8
13 5
2mt8
07. 08. 2026 08.16
Še vsak hlapec pod Rusi je bil revež. Danes poglej Litvo, Latvijo, Estonijo, Poljsko, Češko, opranec. Kaj pa Srbija? Še Alžirija ima večji BDP od nje!
Odgovori
-9
3 12
abmam
07. 08. 2026 08.21
Poglej ulice in podzemne postaje v Ameriki ali pa v Rusiji. V Ameriki po tleh ogromno narkomanov, v Rusiji kot bi prišel v muzej. Ti živiš še v starih časih. Malo posodobi znanje, opranec!
Odgovori
+7
10 3
2mt8
07. 08. 2026 08.27
V Rusiji je blišč zgolj v Moskvi in St Petersburgu. Vse ostalo je takšna beda, da samo gledaš.
Odgovori
-3
5 8
abmam
07. 08. 2026 08.32
Večje bede, kot v EU, ne vidiš nikjer. Moralna izprijenost, geji, korupcija, zavajanje ljudi, ...
Odgovori
+6
8 2
2mt8
07. 08. 2026 08.38
A v Rusiji pa sploh ni korupcije, opranec? Rusija, Afrika, Balkan, Bližnji vzhod, Južna Amerika najbolj koruptivna območja sveta
Odgovori
-6
1 7
Dej nehej noo
07. 08. 2026 09.23
Poba,ne ropotaj spetvod levih in desnih!!!
Odgovori
+4
4 0
JAZsemTI
06. 08. 2026 21.45
Meni pa se zdi, da je mali zeleniv Srbijo prinesel pismu poštarju. Rusi so zaprli Odeso in s tem dotok orožja. Zato mi voda teče v grlo. Ne verjamem v naključja…
Odgovori
+9
13 4
anatomija
06. 08. 2026 21.57
črno moje je zaprto za Ruse Nobena ladja ne more iz ali v Rusko pristanišče . Ukrajina pa večino orožja dobi po kopnem
Odgovori
-10
4 14
abmam
07. 08. 2026 08.01
Pa od kje ti vlečeš take neumnosti?
Odgovori
+13
14 1
Kimberley Echo
07. 08. 2026 10.02
Anatom si sproti izmišljuje tisto, kar želi, da bi se zgodilo. Večinoma pa provocira z lažmi. Mamba, ne oziraj se na take provokacije, ki nimajo niti najmanjše podlage saj tip spremlja le zahodne narative. Ne zna razmišljati s svojo glavo.
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
06. 08. 2026 21.36
Vučić je premeten, kot Stevanović. Na prihajajočih volitvah bi rad pridobil glasove EU volivcev.
Odgovori
+3
6 3
optimist11
06. 08. 2026 21.29
Vučič ni nor, da bi se odrekel Rusiji in Kitajski.
Odgovori
+10
15 5
..................
06. 08. 2026 21.27
cccccccc
Odgovori
+0
2 2
Petur
06. 08. 2026 21.23
tudi tam bo mešetaril??fonderca pa se nič ne napihuje,ni je videti...
Odgovori
+7
10 3
koral45
06. 08. 2026 21.16
To je skoraj isto kot bi šel k Putinu.
Odgovori
+16
17 1
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