Zelenski na obisk k Vučiću: 'Srbe moramo potegniti stran od Rusije'

Obisk so medtem potrdili na Vučićevem uradu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Voditelja sta se doslej sicer že večkrat srečala na mednarodnih forumih in vrhih v tujini.

To bo prvi obisk ukrajinskega predsednika v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj, in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022. Ukrajinski predstavnik je izpostavil simbolen pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. "Srbe moramo potegniti stran od ruske strani," je dejal in obisk Zelenskega označil za "udarec v obraz Rusom".

Vučić je kmalu zatem sporočil, da bosta z Zelenskim razpravljala o več pomembnih temah, med drugim o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike, navaja Tanjug.

Dodal je, da so odprte tudi druge teme, kot je sodelovanje na področjih kulture in športa. Na vprašanje, ali obisk pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam proti Rusiji, je dejal, da je Srbija svojo politiko sankcij oblikovala pred skoraj petimi leti in da je v bližnji prihodnosti ne bo spremenila.

Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti njej zaradi invazije na Ukrajino ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim na energetskem področju.