Zelenski na vrhu G20: Zdaj je pravi trenutek, da ustavimo rusko vojno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je voditelje 20 največjih svetovnih gospodarstev nagovoril preko videopovezave. "Prepričan sem, da je zdaj napočil čas, ko lahko in moramo ustaviti uničujočo rusko vojno," je dejal. Zelenski je predlagal strategije, s katerimi bi dosegli ta cilj. Te vključujejo tudi zagotavljanje jedrske varnosti in končevanje sovražnosti.

Svetovni voditelji so se letos zbrali na Baliju.

Zelenski je izpostavil še druge prednostne naloge. Glavna med njegovimi zahtevami je bilo podaljšanje roka za t. i. črnomorsko pobudo za žito, ki so jo julija sklenili Združeni narodi in Rusija. Ta dogovor omogoča, da se izvoz hrane, ki so ga v ukrajinskih pristaniščih blokirale ruske vojaške ladje, lahko odpremi.

Združeni narodi so sporočili, da je bilo od pričetka odgovora uspešno izvoženih deset milijonov ton žita in druge hrane, kar je tudi preprečilo svetovno prehransko krizo. Pogodba bi se sicer morala izteči 19. novembra, Zelenski pa je zdaj predlagal, da bi dogovor podaljšali za nedoločen čas. "Ne glede na to, kdaj se vojna konča," je dejal.

"Pravica do hrane je temeljna pravica vsakega človeka na svetu," je ob tem dodal in poleg podaljšanja roka pogodbe predlagal še razširitev dogovora na druga pristanišča v regiji Mykolaiv.