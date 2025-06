Nepovabljeni Zelenski oblekel obleko in se srečal s Trumpom

"Pogovarjala sva se o tem, kako doseči prekinitev ognja in resničen mir. Pogovarjala sva se o tem, kako zaščititi naše ljudi," je na družbenem omrežju X sporočil Volodimir Zelenski ter srečanje označil za dolgo in konkretno.

Zelenski se je že v torek udeležil svečane večerje, ki sta jo v palači gostila nizozemski kralj in kraljica. Večerje so se udeležili najvišji evropski voditelji in voditelji držav članic zveze Nato ter Zelenski, čeprav Ukrajina ni del zavezništva. Njegovi prisotnosti naj sicer ne bi bili naklonjeni Američani, Turki, Slovanki in Madžari, besede madžarskega premierja Viktorja Orbana navaja več madžarskih medijev.