Tujina

Zelenski naj bi 24. februarja naznanil volitve in referendum

Kijev, 11. 02. 2026 09.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski namerava 24. februarja, na četrto obletnico ruske invazije na Ukrajino, naznaniti načrt izvedbe predsedniških volitev in referenduma o morebitnem mirovnem dogovoru z Rusijo, danes ob sklicevanju na dobro obveščene ukrajinske in evropske predstavnike, poroča britanski Financial Times.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Ukrajina je po poročanju časnika začela načrtovati predsedniške volitve skupaj z referendumom, potem ko je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa pritisnila na Kijev, naj oboje izvede do 15. maja. V nasprotnem primeru naj bi država tvegala izgubo varnostnih zagotovil ZDA po končanju vojne.

Obenem se po navedbah virov za FT na Kijev krepi tudi pritisk, naj spomladi zaključi mirovna pogajanja z Rusijo, v okviru katerih so se predstavniki držav ob sodelovanju ZDA letos že dvakrat sestali v Abu Dabiju. Na zadnjem sestanku so dogovorili izmenjavo vojnih ujetnikov, dogovora o končanju vojne pa še ni na vidiku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer minuli petek dejal, da si ZDA želijo, da bi se vojna v Ukrajini končala do junija, pri čemer naj bi želeli tudi jasno časovnico. Ob tem je napovedal novo srečanje ukrajinske in ruske delegacije ta teden v ZDA.

krajinski predsednik je doslej vztrajal, da vojno stanje v Ukrajini prepoveduje tako predsedniške, parlamentarne kot lokalne volitve. Zelenskemu se je mandat iztekel maja 2024, vendar pa v Ukrajini volitev od začetka ruske invazije februarja 2022 ni bilo.

Urad Zelenskega se ni odzval na prošnjo FT za komentar navedb o volitvah, ameriško veleposlaništvo v Kijevu pa je komentar zavrnilo.

ukrajina volodimir zelenski volitve

