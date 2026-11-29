"Predsednik želi, da most popolnoma uničijo," je eden od virov povedal za britanski Telegraph . Del štiripasovnice in nosilni lok na mostu sta se po napadih v sredini novembra zrušila, kar je znatno omejilo rusko sposobnost oskrbe vojakov na Krimu. Po podatkih ukrajinske obveščevalne službe so rakete močno poškodovale tudi ojačano železniško progo.

Ruski predsednik Vladimir Putin sicer trdi, da mostu že sedaj niso uporabljali v vojaške namene, a ukrajinski napadi z raketami Neptun kažejo, da Ukrajina na Moskvo pritiska z domačo tehnologijo.

Po besedah Emily Ferris iz ekipe strokovnjakov pri Royal United Services Institute (RUSI) je to tudi prvič, da je most utrpel tako dolgotrajno škodo zaradi ukrajinskih napadov, navaja Telegraph.

Istočasno obe strani nadaljujeta z zračnimi napadi, ki sta jih v zadnjih mesecih okrepili. Rusija je v noči na soboto sestrelila več kot 1200 ukrajinskih dronov, številni so bili na poti proti Moskvi. Ukrajina je v isti noči sestrelila več sto dronov, v ruskih napadih je umrlo najmanj osem ljudi, še nekaj je bilo ranjenih.