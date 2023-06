'Napad na jez ne bo zadržal ukrajinske protiofenzive'

Ukrajina ne bo dopustila, da bi napad na jez na reki Dneper na jugu Ukrajine ustavil njeno protiofenzivo za ponovno zavzetje izgubljenega ozemlja, je v torek zatrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. O eksploziji na jezu je razpravljal tudi Varnostni svet ZN, kjer sta si Ukrajina in Rusija znova izmenjali obtožbe za napad. Prebivalci na ogroženem območju, ki so jih prizadele poplave pa so v skrbeh, da bi se gladina vode še povišala.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Katastrofa, ki so jo na hidroelektrarni Kahovka povzročili ruski teroristi, ne bo ustavila Ukrajine in Ukrajincev," je Zelenski dejal v večernem nagovoru. Kot je zatrdil tudi v sporočilu na Telegramu, eksplozija ni vplivala na zmožnost njegove države, da osvobodi svoja ozemlja. O tem se je že pogovarjal z vojaškimi poveljniki in vojska po njegovih besedah ostaja v najvišji stopnji pripravljenosti. Zelenski je že pred tem izrazil prepričanje, da je bil napad na jez namenjen prav upočasnitvi ukrajinske protiofenzive. "Kljub temu bomo osvobodili celotno državo," je dejal in menil, da tovrstni napadi ne morejo preprečiti poraza Rusije, temveč lahko na koncu vodijo le v še večjo škodo za Rusijo. Ukrajinski generalni državni tožilec se je s prošnjo za preiskavo eksplozije že obrnil na Mednarodno kazensko sodišče (ICC), je še dejal, potem ko je več članov vlade izrazilo prepričanje, da je Rusija zagrešila vojni zločin. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Voda bi lahko prinesla tudi mine in eksplozivna sredstva Obenem je Zelenski ljudem na prizadetem območju obljubil pomoč. Njegova vlada dela vse, kar lahko, da bi rešila žrtve poplav in ljudem omogočila dostop do pitne vode, je zagotovil v nagovoru, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije. Na posledice poškodovanega jezu je na večerni seji Varnostnega sveta ZN, h kateri je pozval Kijev, opozoril tudi koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths. Kot je dejal, gre za velik udarec tudi za pridelavo hrane na območju, hkrati pa predstavlja precejšne tveganje za to, da bi voda prenesla mine in eksplozivna sredstva. Na ogroženem območju živi okoli 40 tisoč ljudi Na tisoče ljudi je zapustilo močno poplavljena mesta in vasi, obstaja pa bojazen, da bi se gladina vode lahko še povišala. V sredo zjutraj se je v regiji nadaljevala množična evakuacija, satelitski posnetki pa prikazujejo obsežno opustošenje. Ena od fotografij je prikazuje tudi poplavljeno pristanišče in industrijsko območje v glavnem mestu regije Herson. Guverner ukrajinske regije Herson Oleksandr Prokudin je povedal, da je na desnem bregu reke Dnipro poplavilo 1582 hiš, ponoči pa so evakuirali približno 1457 ljudi, poroča Reuters. Vrhunec razlitja naj bi bil danes, nato naj bi se voda v štirih do petih dneh umaknila. Srbi povzroča dejstvo, da se vodo iz rezervoarja uporablja za hlajenje v jedrski elektrarni Zaporožje, a zaenkrat so razmere pod nadzorom, zagotavljajo v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA). icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Energetsko podjetje Ukrahydroenergo je sporočilo, da je hidroelektrarna na jezu eksplodirala "zaradi eksplozije v strojnici", škoda pa da je nepopravljiva. Analiza satelitskih posnetkov ameriškega CNN je razkrila, da je bil jez poškodovan že nekaj dni prej. Posnetki kažejo, da je je del ceste čez jez 5. junija že manjkal, le nekaj dni pred tem je bila cesta nepoškodovana. V ponedeljek ponoči oziroma v noči na torek pa je prišlo do uničenja, ki je povzročilo poplave. Analitiki predvidevajo, da je do poškodbe ceste na jezu prišlo med 1. in 2. junijem, vendar ne morejo neodvisno preveriti, ali je poškodovana cesta vplivala na porušitev jezu, saj bi lahko bil jez uničen tudi zaradi namernega vojaškega napada. icon-expand Satelitska slika poškodovane ceste 5. junija. FOTO: AP Državi obtožujeta druga drugo Rusija in Ukrajina sta na seji za eksplozijo znova pripisovali krivdo druga drugi. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzja je dejal, da jo je zakrivila "namerna sabotaža Kijeva". "Kriminalni režim Kijeva in zahodni pokrovitelji, ki ga zalagajo z orožjem, nosijo polno odgovornost za tragedijo," je dejal. Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica mu je odvrnil, da "Moskva krivi žrtev za lastne zločine". "Eksplozija na Kahovki je dejanje ekološkega in tehnološkega terorista," je zatrdil. icon-expand Rusija in Ukrajina sta na seji Varnostnega sveta ZN krivdo za eksplozijo znova pripisovali druga drugi. FOTO: AP MZEZ uničenje jezu v Ukrajini označil za kršitev mednarodnega prava Uničenje jezu Kahovka v Ukrajini je kršitev mednarodnega prava, ki ne sme ostati nekaznovana, je v odzivu na poškodbe jezu poudarilo slovensko zunanje ministrstvo (MZEZ). Kot je v torek zvečer še zapisalo na družbenem omrežju Twitter, poplave v spodnjem toku reke Dneper ogrožajo življenja več sto tisoč civilistov. PREBERI ŠE 'Uničenje jezu Kahovka je največja okoljska katastrofa v Evropi po Černobilu' Jez hidroelektrarne na reki Dneper v kraju Nova Kahovka leži v delu regije Herson na jugu Ukrajine, ki ga je zasedla Rusija. Delno uničen je bil v eksploziji v noči na torek in voda iz njega je že zalila več kot 20 krajev. Ukrajina je evakuirala najmanj 17.000 ljudi, skupno naj bi jih bilo na desnem bregu Dnepra ogroženih več kot 40.000. Na levem bregu, ki je pod nadzorom ruskih sil, naj bi poplave grozile okoli 25.000 ljudem.