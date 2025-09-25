Zelenski: Napad na Kremelj je možnost

Ameriški medij Axios je danes objavil delčke pogovora z ukrajinskim voditeljem, ki bo v celoti objavljen v petek. Volodimir Zelenski se je v intervjuju, ki ga je v sredo zvečer podal pred odhodom iz New Yorka, med drugim skliceval na dogovore, ki naj bi jih v torek dosegla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom .

Trump, s katerim se je Zelenski sestal ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN, je po besedah ukrajinskega predsednika podprl vzajemen odziv Ukrajine na ruske napade, vključno z napadi na energetsko infrastrukturo in vojaške objekte na ruskem ozemlju.

Zelenski je ob tem prosil Trumpa za orožje dolgega dosega, ki ga "bodo tudi uporabili, če bo to potrebno". Ukrajina si tega sicer po predsednikovih besedah ne želi, temveč bi radi ustvarili dodaten pritisk na ruskega predsednika Vladimirja Putina, da pristopi k pogajanjem.

Ukrajinski predsednik je dejal še, da nikakor ne nameravajo napadati civilistov, ker "niso teroristi", vendar pa bi tarča ukrajinskih napadov po njegovih besedah lahko bili ruski centri moči, vključno s Kremljem. Zelenski je povedal, da ima ukrajinska vojska v svojem arzenalu tudi drone, ki lahko dosežejo cilje, oddaljene do 3000 kilometrov, medtem ko je središče Moskve od ukrajinske meje oddaljeno približno 500 kilometrov.

Na posredne grožnje ukrajinskega predsednika se je danes ostro odzval namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev, ki je Zelenskega označil za "kijevskega odvisnika".

"Dejal je, da bi v Kremlju morali vedeti, kje so zaklonišča, da se lahko skrijejo, ko bo uporabil ameriško orožje daljnega dosega. Ta čudak bi moral vedeti, da Rusija lahko uporabi orožje, pred katerim zaklonišča ne nudijo zaščite. To bi morali upoštevati tudi Američani," je zapisal na omrežju X.

Zelenskemu je srečanje s Trumpom očitno vlilo dodaten pogum, potem ko je predsednik ZDA po njunem sestanku označil Rusijo za papirnatega tigra, opozoril na težave ruskega gospodarstva in zatrdil, da bi lahko Ukrajina dobila nazaj vse ozemlje, ki ga je izgubila od začetka vojne. V Kremlju so njegove trditve zavrnili in sporočili, da Rusija nima druge alternative, kot da nadaljuje ofenzivo v Ukrajini.