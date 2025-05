Zelenski napovedal krepitev vojaške industrije, več kot 100 dronov nad Rusijo

S tem je dvignil nekaj prahu v domačih političnih krogih - Nemčija je bila namreč doslej zadržana pri dobavah tovrstnega orožja za ukrajinsko vojsko, nekateri člani kanclerjeve lastne stranke pa so kritizirali njegove "nasprotujoče si izjave" na to temo, poroča Politico.

Merz je pred obiskom Zelenskega v torek dejal, da so Nemčija in preostale zahodne zaveznice - Francija, ZDA in Velika Britanija - odpravile omejitve pri dobavah orožja dolgega dosega za Ukrajino, zlasti glede dometa.

Zelenski bo medtem danes obiskal Berlin in se srečal z novim nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem , poleg orožja pa se bosta pogovarjala predvsem o možnostih za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino.

V Moskvi zaradi ukrajinskih dronov začasno zaprli več letališč

Ruske sile so ponoči odbile skoraj 150 ukrajinskih napadov z droni, so sporočile oblasti v Moskvi. Zaradi napadov so začasno zaprli tri moskovska letališča in preusmerili več letov.

Rusko ministrstvo za obrambo je na Telegramu sporočilo, da so ruske sile ponoči v šestih različnih regijah uničile in prestregle 112 ukrajinskih brezpilotnikov.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je dodal, da je bilo sestreljenih še 33 dronov, ki so leteli proti ruski prestolnici.

Moskva je več sto kilometrov oddaljena od frontne črte v Ukrajini, vendar je v zadnjem času vse pogosteje tarča ukrajinskih napadov z droni. Tokrat so morali začasno zapreti in preusmeriti več letov s treh letališč: Šeremetjevo, Vnukovo in Žukovski.