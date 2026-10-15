Zelenski napovedal nadaljevanje napadov na ruske rafinerije

"Prepoved (napadov na rafinerije) je odpravljena. S tem smo končali," je dejal Zelenski v intervjuju za FT v sredo ob robu obiska v Londonu. Ostro je kritiziral tudi vnemo ZDA za sklepanje poslovnih sporazumov z Moskvo ter očitno občudovanje predsednika Donalda Trumpa do ruskega predsednika Vladimirja Putina.
Trump je v petek napovedal sporazum z Rusijo o dobavi dizelskega goriva s ciljem, da bi ublažil pritisk na cene goriva, ki so se zvišale od začetka ameriško-izraelske vojne z Iranom februarja. Dan zatem je kritiziral ukrajinske napade na rusko naftno infrastrukturo in pozval Ukrajince, naj zamenjajo Zelenskega, v nedeljo pa razglasil "energetsko premirje" v ukrajinsko-ruski vojni.
Ukrajina je po navedbah Zelenskega za tri dni prekinila napade na ruske rafinerije in drugo energetsko infrastrukturo, medtem ko je Rusija napade nadaljevala. Zelenski je za FT še dejal, da so predstavniki ukrajinske vojske prejeli opozorilo ameriških kolegov, da jim bodo zavrnili dostop do obveščevalnih podatkov, če ne bodo nehali napadati energetske infrastrukture. Dodal je, da so kasneje pojasnili, da je šlo za tehnično težavo.
Poleg tega se je po vsej državi upočasnilo delovanje satelitske komunikacijske storitve Starlink, kar otežuje ukrajinske operacije na frontni črti in napade srednjega dosega na ruske vojaške cilje. Zelenski je zavrnil možnost, da bi bile težave s Starlinkom posledica tehnične napake. "To ni bil tehnični problem, to je bilo vprašanje volje," je dejal.
Na vprašanje, ali bi se Ukrajina strinjala s prenehanjem napadov na energetsko infrastrukturo, da bi izboljšala odnose z Belo hišo, je Zelenski odgovoril, da bi se s tem strinjal le v zameno za dodatne ameriške prestrezne rakete za protiletalske sisteme Patriot. Takšno dobavo je označil za minimum, ki bi bil sprejemljiv za Ukrajino.
Prekinitev napadov na energetske objekte bi po mnenju ukrajinskega predsednika lahko spodbudila ZDA in Rusijo k sklepanju novih sporazumov, kar bi potencialno prineslo več denarja za Putinov "vojni stroj". "Vprašanje je, kdaj bo sklenjen naslednji sporazum? Morda bo šlo za plin. Zagotovo bo šlo za plin," je še dejal Zelenski za FT.
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