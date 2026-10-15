Zelenski napovedal nadaljevanje napadov na ruske rafinerije

"Prepoved (napadov na rafinerije) je odpravljena. S tem smo končali," je dejal Zelenski v intervjuju za FT v sredo ob robu obiska v Londonu. Ostro je kritiziral tudi vnemo ZDA za sklepanje poslovnih sporazumov z Moskvo ter očitno občudovanje predsednika Donalda Trumpa do ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Trump je v petek napovedal sporazum z Rusijo o dobavi dizelskega goriva s ciljem, da bi ublažil pritisk na cene goriva, ki so se zvišale od začetka ameriško-izraelske vojne z Iranom februarja. Dan zatem je kritiziral ukrajinske napade na rusko naftno infrastrukturo in pozval Ukrajince, naj zamenjajo Zelenskega, v nedeljo pa razglasil "energetsko premirje" v ukrajinsko-ruski vojni.

Ukrajina je po navedbah Zelenskega za tri dni prekinila napade na ruske rafinerije in drugo energetsko infrastrukturo, medtem ko je Rusija napade nadaljevala. Zelenski je za FT še dejal, da so predstavniki ukrajinske vojske prejeli opozorilo ameriških kolegov, da jim bodo zavrnili dostop do obveščevalnih podatkov, če ne bodo nehali napadati energetske infrastrukture. Dodal je, da so kasneje pojasnili, da je šlo za tehnično težavo.