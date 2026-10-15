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Zelenski napovedal nadaljevanje napadov na ruske rafinerije

Kijev, 15. 10. 2026 11.16 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA M.V.
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za časnik Financial Times (FT) dejal, da bo Ukrajina znova začela napade na ruske naftne rafinerije. Ob tem je izrazil ogorčenje, da so ameriške obveščevalne službe ustavile posredovanje tajnih podatkov, obenem pa je bilo upočasnjeno delovanje satelitskega sistema Starlink v času ruskih napadov.

"Prepoved (napadov na rafinerije) je odpravljena. S tem smo končali," je dejal Zelenski v intervjuju za FT v sredo ob robu obiska v Londonu. Ostro je kritiziral tudi vnemo ZDA za sklepanje poslovnih sporazumov z Moskvo ter očitno občudovanje predsednika Donalda Trumpa do ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Trump je v petek napovedal sporazum z Rusijo o dobavi dizelskega goriva s ciljem, da bi ublažil pritisk na cene goriva, ki so se zvišale od začetka ameriško-izraelske vojne z Iranom februarja. Dan zatem je kritiziral ukrajinske napade na rusko naftno infrastrukturo in pozval Ukrajince, naj zamenjajo Zelenskega, v nedeljo pa razglasil "energetsko premirje" v ukrajinsko-ruski vojni.

Ukrajina je po navedbah Zelenskega za tri dni prekinila napade na ruske rafinerije in drugo energetsko infrastrukturo, medtem ko je Rusija napade nadaljevala. Zelenski je za FT še dejal, da so predstavniki ukrajinske vojske prejeli opozorilo ameriških kolegov, da jim bodo zavrnili dostop do obveščevalnih podatkov, če ne bodo nehali napadati energetske infrastrukture. Dodal je, da so kasneje pojasnili, da je šlo za tehnično težavo.

Požar v rafineriji v Omsku
Požar v rafineriji v Omsku
FOTO: X

Poleg tega se je po vsej državi upočasnilo delovanje satelitske komunikacijske storitve Starlink, kar otežuje ukrajinske operacije na frontni črti in napade srednjega dosega na ruske vojaške cilje. Zelenski je zavrnil možnost, da bi bile težave s Starlinkom posledica tehnične napake. "To ni bil tehnični problem, to je bilo vprašanje volje," je dejal.

Na vprašanje, ali bi se Ukrajina strinjala s prenehanjem napadov na energetsko infrastrukturo, da bi izboljšala odnose z Belo hišo, je Zelenski odgovoril, da bi se s tem strinjal le v zameno za dodatne ameriške prestrezne rakete za protiletalske sisteme Patriot. Takšno dobavo je označil za minimum, ki bi bil sprejemljiv za Ukrajino.

Prekinitev napadov na energetske objekte bi po mnenju ukrajinskega predsednika lahko spodbudila ZDA in Rusijo k sklepanju novih sporazumov, kar bi potencialno prineslo več denarja za Putinov "vojni stroj". "Vprašanje je, kdaj bo sklenjen naslednji sporazum? Morda bo šlo za plin. Zagotovo bo šlo za plin," je še dejal Zelenski za FT.

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volodimir zelenski rusija trump premirje rafinerije

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KOMENTARJI12

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Gašper15
15. 10. 2026 12.20
Se dražjo nafto bomo plačevali in mi to podpiramo hahahahaha
Odgovori
0 0
torks11
15. 10. 2026 12.17
Veliki se igrajo raja pa bleje.
Odgovori
0 0
MarkoJur
15. 10. 2026 12.12
Spet bo cmeral za nove miljarde, da jih opere...
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
15. 10. 2026 12.04
ukr.je eu do sedaj stala cca 230 mrd-1 mrd je 1000 milijonov-....kako dolgo še?
Odgovori
+2
2 0
peT99
15. 10. 2026 11.56
Samo še EU podpira to vojno v kateri se niti Ukrajinci nočejo več boriti... zakaj ?
Odgovori
+1
5 4
peT99
15. 10. 2026 11.56
Res smo dobrosrčni v tej EU... očitno radi financiramo zlate wc školjke in podobne zadeve...
Odgovori
+0
3 3
Anion6anion
15. 10. 2026 11.54
Zelenski se ne zaveda , da so ga veliki akterji že zdavnaj odpisali. Čas je da spakira kovčke in Elena svoje drage torbice in zbežita tja kamor sta nakazovala denar podarjen od vseh državljanov EU,po nareku vin der Layden
Odgovori
-1
3 4
Faluka
15. 10. 2026 11.51
Bog, dolgo nič...Zelenski! Zelenski, ne igraj se s Trumpom!
Odgovori
+1
2 1
server
15. 10. 2026 11.46
Evropa je Ukrajini dala in še daje milijarde evrov, da bojo lahko med drugim uničevali ruske rafinerije - in mi bomo zato imeli dražje derivate, ker jih že primanjkuje. Strel v koleno!
Odgovori
+2
5 3
Sir Oliver
15. 10. 2026 11.44
Izdajalec Trump. Podobnost z SDS je povsem naključna.
Odgovori
-1
4 5
majsterinegasrat
15. 10. 2026 11.35
Tega bo treba pač odstranit tako ali drugače.
Odgovori
+4
7 3
Anion6anion
15. 10. 2026 11.54
Odstranil ga bo lasten narod.
Odgovori
+1
3 2
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