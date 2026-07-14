Zelenski napovedal preoblikovanje vlade, odstopila premierka

Kdo bo Sviridenko nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril.

Zelenski je na omrežju X ob napovedi preoblikovanja vlade kot enega od razlogov navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Sviridenko se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine.

Po poročanju ukrajinskih medijev, na katere se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, se kot glavni kandidat omenja generalni direktor državnega energetskega podjetja Naftogaz Sergij Korecki. Zelenski se je z njim srečal minuli konec tedna, po napovedi preoblikovanja vlade. Pohvalil je njegovo učinkovito vodstvo v "izjemno kompleksnem sektorju".

Po navedbah virov agencije Ukrinform naj bi parlament o imenovanju nove vlade predvidoma glasoval 16. julija, do takrat bo kot vršilec dolžnosti vlado vodil nekdanji premier Denis Šmihal.

Sviridenko se je v današnjem govoru v parlamentu poslancem in vladnim agencijam zahvalila za sodelovanje v preteklem letu, Zelenskemu za zaupanje, vojski pa za obrambo države. Po njenih besedah bo največji izziv za naslednjo vlado prebiti se skozi prihodnjo zimo, na katero se država že aktivno pripravlja.

40-letna Sviridenko je bila predsednica ukrajinske vlade od julija lani. Pred tem je bila podpredsednica vlade in ministrica za gospodarstvo. Kot premierka je na položaju nasledila Šmihala, ki ga je Zelenski imenoval še pred rusko invazijo.