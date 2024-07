Zelenski napovedal razvoj ukrajinskih raket dolgega dosega

"Naš raketni program ima dober zagon in čeprav je naloga težka, se postopoma približujemo možnosti uporabe naših raket in da se ne bomo več zanašali le na rakete, ki jih dobavljajo naši partnerji," je dejal Zelenski v dnevnem video nagovoru.

V Ukrajini, ki ima lastno proizvodnjo raket, je bilo že času nekdanje Sovjetske zveze glavno središče za proizvodnjo sovjetskih raket. Med drugim so nove rakete predstavili ob začetku spopadov na vzhodu Ukrajine leta 2014. Ukrajinske rakete pa naj bi imele sedaj domet že skoraj 300 kilometrov. Zelenski si želi še podaljšati domet ukrajinskih raket, tako da bi lahko z njimi izvajali napade tudi na precej oddaljene točke v Rusiji, poroča dpa.

Ukrajinski parlament je medtem v torek za še tri mesece, do začetka novembra, podaljšal vojno stanje in mobilizacijo. Zakon o mobilizaciji med drugim prepoveduje moškim, ki so stari med 18 in 60 let, da zapustijo državo.