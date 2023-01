Zelenski: Nisem prepričan, ali je ruski predsednik še živ

"Ljudje se sprašujejo, kdaj se bodo začela mirovna pogajanja. Kaj bi odgovorili tem ljudem," so na današnjem Ukrajinskem zajtrku, dogodku ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu, vprašali ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "Nismo v kinodvorani, da čakamo, kdaj se bo začel film. To je velika tragedija in ne moremo tega obravnavati kot običajna mirna pogajanja. Pogajamo se o vojni, sama pogajanja po sebi ne prinašajo avtomatsko miru. Ljudje morajo dojeti, za kaj se tukaj gre," je odgovoril Zelenski, ki se je dogodka udeležil prek videoklica.

Kot je dejal, so vse odkar je postal predsednik Ukrajine, naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi s pomočjo diplomacije osvobodili svoja ozemlja. A da to ni delovalo.