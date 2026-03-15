'Nismo v vojni z Iranom, le pomagamo'. A vse ima svojo ceno

Kot je povedal Zelenski, je vsaka od treh ekip, poslana na Bližnji vzhod, sestavljena iz več deset ljudi, ki bodo izvajali strokovne ocene in prikazovali ter poučevali, kako naj deluje obramba pred droni. Zalivske države so namreč porabile velike količine raket za protizračno obrambo za boj proti iranskim dronom in so prosile za ukrajinsko strokovno znanje. Kijev namreč skoraj vsako noč sestreljuje ruske drone z različnim orožjem, izkušenj jim ne primanjkuje.

Volodimir Zelenski FOTO: AP

Ekipe so bile poslane v Katar, Združene arabske emirate in Savdsko Arabijo, strokovnjaki pa naj bi obiskali tudi ameriško vojaško bazo v Jordaniji, poroča Reuters. "Ne gre za sodelovanje v operacijah. Mi nismo v vojni z Iranom," je dejal Zelenski. "Gre za zaščito in temeljito, celovito oceno z naše strani, kako se upreti dronom Shahed," je dodal. Povedal je, da bo treba še razpravljati o tem, kaj bo Ukrajina dobila v zameno za pomoč. "Iskreno, za nas sta danes pomembni tako tehnologija kot financiranje." Zelenski je tudi povedal, da ni prepričan, ali bosta Ukrajina in ZDA podpisali sporazum o sodelovanju pri dronih, ki ga Kijev že mesece poskuša dogovoriti.

Zelenski: Upam, da se ZDA ne bodo obrnile stran od Ukrajine

"ZDA in njihovim zaveznikom na Bližnjem vzhodu kažemo svojo pripravljenost pomagati" tako, da jim ponujamo ukrajinsko strokovno znanje o brezpilotnih letalnikih, in "iskreno upamo, da se ZDA zaradi Bližnjega vzhoda ne bodo obrnile stran od vprašanja vojne v Ukrajini," je dejal Zelenski. A ameriški predsednik Donald Trump je sicer v pogovoru za NBC v soboto zavrnil ponudbo Kijeva za pomoč v boju proti iranskim dronom, češ da je "zadnja oseba, od katere potrebujemo pomoč, Zelenski", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi FOTO: AP