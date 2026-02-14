Zelenski o Putinu: Morda se vidi kot vladar, a v resnici je suženj vojne

"Nihče v Ukrajini ne verjame, da bo (Putin) kdaj koli pustil naš narod, pa tudi drugih evropskih narodov ne bo pustil, ker se ne more odpovedati sami ideji vojne. Morda se vidi kot vladarja, vendar je v resnici suženj vojne," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Zelenski.
V luči tega se je znova zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in Putina označil za glavno oviro na poti do miru. Pri tem je opozoril, da ZDA v mirovnih pogajanjih prepogosto razpravljalo o tem, kje bi Ukrajina lahko popustila. Dodal je še, da je iluzija verjeti, da bi se vojna lahko končala z delitvijo Ukrajine.
Zelenski je dejal, da Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo. "Ni niti ene elektrarne v Ukrajini, ki ne bi bila poškodovana zaradi ruskih napadov," je nadaljeval ter pozval k hitrejši dostavi orožja in krepitvi ukrajinske zračne obrambe.
Hkrati je poudaril, da se orožje razvija hitreje kot politične odločitve, ki naj bi ustavile vojno. Kot primer je navedel iranske drone šahed, ki jih Rusija pogosto uporablja v napadih na Ukrajino, in dejal, da so ti od začetka vojne postali veliko bolj smrtonosni.
Prav tako je opozoril, da Moskva pogosto zaobide zahodne sankcije prek svojih partnerjev, kot sta denimo Kitajska in Severna Koreja. Poleg tega ima Putin po njegovem mnenju še vedno zagotovila finančne stabilnosti tudi v evropskih morjih. "Ruski tankerji namreč še vedno prosto plujejo ob evropskih obalah v Baltskem in Severnem morju," je dodal.
Zelenski je prepričan, da je enotnost Evrope najboljša zaščita "pred agresivnimi načrti Rusije". Ob tem je pozdravil načrte evropskih držav o višanju obrambnih izdatkov, kar je označil kot "popravilo preteklih napak". Prav tako je ponovil, da Evropa potrebuje Ukrajino, saj da ima slednja najmočnejšo vojsko v Evropi, poroča britanski BBC.
Trump Zelenskega pozval k večjim naporom za dogovor z Rusijo
"Rusija želi skleniti dogovor in Zelenski bo moral ukrepati, sicer bo zamudil veliko priložnost," je v petek povedal ameriški predsednik Donald Trump.
Zelenski je namreč na dogodku v okviru Münchenske varnostne konference ponovno zavrnil ruske zahteve po prevzemu ukrajinskega Donbasa. "Danes samo Ukrajina brani Evropo. Danes samo Evropa daje denar Ukrajini in ji pomaga. Danes lahko samo ZDA ustavijo Putina. In danes samo Putin želi, da se ta vojna nadaljuje," je še dodal.
Letos sta v Abu Dabiju potekala dva kroga tristranskih pogajanj ZDA, Rusije in Ukrajine glede končanja vojne. Na njih sta se sprti strani dogovorili o izmenjavi ujetnikov, preboja glede ključnega vprašanja ozemlja pa nista dosegli. Moskva namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa. Tovrstne zahteve so v Kijevu večkrat zavrnili. Nov krog tristranskih pogovorov o končanju vojne bo potekal naslednji teden v Ženevi.
Veleposlanik ZDA pri Natu Matthew Whitaker je medtem opozoril, da Rusija morda nikoli ne bo pripravljena skleniti dogovora za končanje vojne. "Mislim, da so Ukrajinci pripravljeni takoj skleniti sporazum, ki je razumen in bi bil v teh okoliščinah pravičen. Ampak preprosto nisem prepričan, da so Rusi pripravljeni skleniti sporazum ali da bodo kdajkoli sposobni skleniti sporazum," je dodal.