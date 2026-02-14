Zelenski o Putinu: Morda se vidi kot vladar, a v resnici je suženj vojne

"Nihče v Ukrajini ne verjame, da bo (Putin) kdaj koli pustil naš narod, pa tudi drugih evropskih narodov ne bo pustil, ker se ne more odpovedati sami ideji vojne. Morda se vidi kot vladarja, vendar je v resnici suženj vojne," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Zelenski.

V luči tega se je znova zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino in Putina označil za glavno oviro na poti do miru. Pri tem je opozoril, da ZDA v mirovnih pogajanjih prepogosto razpravljalo o tem, kje bi Ukrajina lahko popustila. Dodal je še, da je iluzija verjeti, da bi se vojna lahko končala z delitvijo Ukrajine.

Zelenski je dejal, da Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo. "Ni niti ene elektrarne v Ukrajini, ki ne bi bila poškodovana zaradi ruskih napadov," je nadaljeval ter pozval k hitrejši dostavi orožja in krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

Hkrati je poudaril, da se orožje razvija hitreje kot politične odločitve, ki naj bi ustavile vojno. Kot primer je navedel iranske drone šahed, ki jih Rusija pogosto uporablja v napadih na Ukrajino, in dejal, da so ti od začetka vojne postali veliko bolj smrtonosni.