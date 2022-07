Zelenski: Obnova Ukrajine je skupna naloga demokratičnega sveta

V Švici se je danes začela dvodnevna donatorska konferenca za povojno obnovo Ukrajine, ki pod strogimi varnostnimi ukrepi poteka v mestu Lugano na jugu države. Načrtovana je bila že pred rusko invazijo 24. februarja, ko je bila predvidena razprava o reformah v Ukrajini, nato pa je bila preusmerjena v povojno obnovo.

"Obnova Ukrajine je najbolj ambiciozen projekt našega časa in hkrati največji prispevek k podpori svetovnega miru," je v svojem video nagovoru dejal Zelenski. Pri tem je vse prisotne opozoril, da so naložbe, ki bodo potrebne, skupna naloga celotnega demokratičnega sveta in ne naloga enega samega naroda.