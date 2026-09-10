Zelenski obtičal v Moldaviji, zaradi ruskega drona vzletel z zamudo

Moldavija je v torek popoldan zaprla svoj zračni prostor zaradi vdora drona, zaradi česar so zadržali pristanek štirih letal in tri vzlete z letališča v Kišinjovu, med njimi tudi vzlet letala predsednika Zelenskega, poročajo tuje tiskovne agencije in ameriški CNN. Letalo je dovoljenje za vzlet dobilo po tem, ko so potrdili, da je dron padel z neba. Eksplodiral je približno 160 kilometrov stran od letališča.

Volodimir Zelenski na pogrebu kralja Haaralda FOTO: AP

Moldavski veleposlanik v ZDA Vladislav Kulminski je menil, da ni šlo za naključje. "Ne verjamemo, da bi se dron kar tako znašel nad ozemljem Moldavije zaradi nadzora, medtem ko na letališču čaka letalo ukrajinskega predsednika," je dejal. Dodal je, da moldavske oblasti sumijo, da je bilo tarča drona prav letalo, s katerim je letel Zelenski, vendar preiskava še poteka, za kakršnekoli zaključke pa je še prezgodaj. Po besedah Kulminskega se sicer ve, da ukrajinski predsednik na poti v tujino večkrat leti čez Moldavijo.