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Zelenski obtičal v Moldaviji, zaradi ruskega drona vzletel z zamudo

Oslo, 10. 09. 2026 08.07 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
STA N.V.
Volodimir Zelenski na pogrebu kralja Haaralda

Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je z zamudo vzletelo z letališča v moldavski prestolnici Kišinjov, zadržati so ga morali zaradi vdora ruskega drona v moldavski zračni prostor. Zelenski je potoval na Norveško, kjer se je udeležil pogreba kralja Haralda V., nato pa nadaljeval pot v Kanado.

Moldavija je v torek popoldan zaprla svoj zračni prostor zaradi vdora drona, zaradi česar so zadržali pristanek štirih letal in tri vzlete z letališča v Kišinjovu, med njimi tudi vzlet letala predsednika Zelenskega, poročajo tuje tiskovne agencije in ameriški CNN.

Letalo je dovoljenje za vzlet dobilo po tem, ko so potrdili, da je dron padel z neba. Eksplodiral je približno 160 kilometrov stran od letališča.

Volodimir Zelenski na pogrebu kralja Haaralda
Volodimir Zelenski na pogrebu kralja Haaralda
FOTO: AP

Moldavski veleposlanik v ZDA Vladislav Kulminski je menil, da ni šlo za naključje. "Ne verjamemo, da bi se dron kar tako znašel nad ozemljem Moldavije zaradi nadzora, medtem ko na letališču čaka letalo ukrajinskega predsednika," je dejal.

Dodal je, da moldavske oblasti sumijo, da je bilo tarča drona prav letalo, s katerim je letel Zelenski, vendar preiskava še poteka, za kakršnekoli zaključke pa je še prezgodaj. Po besedah Kulminskega se sicer ve, da ukrajinski predsednik na poti v tujino večkrat leti čez Moldavijo.

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Zelenski je tokrat potoval na Norveško, kjer so ga v torek sprejeli premier Jonas Gahr Store, finančni minister Jens Stoltenberg in zunanji minister Espen Barth Eide, govorili so o vojaški podpori za Ukrajino. V sredo se je nato v Oslu udeležil pogreba kralja Haralda V., ki je avgusta umrl v starosti 89 let.

Javnost je na incident opozoril prav premier Gahr Store, ki je za norveško javno radiotelevizijo NRK dejal, da je letalo Zelenskega "ob vzletu iz Moldavije skoraj zadel dron".

Neimenovan vir v uradu ukrajinskega predsednika je sicer kasneje dejal, da je bila ta izjava "pretirana", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je v sredo iz Norveške odpotoval v Kanado, kjer se bo mudil do petka in se med drugim srečal s predstavniki vlade premierja Marka Carneyja.

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KOMENTARJI10

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galeon
10. 09. 2026 09.47
Spet nakladanje. Noben dron ne more letet 3000 km.
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+1
1 0
Aijn Prenn
10. 09. 2026 09.45
Dobr tale Zelenski šola Poccarje...
Odgovori
0 0
Mens sana
10. 09. 2026 09.34
...................veliki svetovni voditel, pokončni mož, veliki vojskovodja, mali škrat Zlodimir, imenovan tudi zgaga in podrepna muha spet brenči naokoli in hujska k nadaljevanju vojne, ker ga le ta drži na oblasti............
Odgovori
+4
5 1
nekajpavem
10. 09. 2026 09.21
Zadnje čase so klobase zelo ugodno....
Odgovori
+3
4 1
cirenij
10. 09. 2026 09.07
Prej bo odfrčal, bolje bo za ves svet!
Odgovori
+10
11 1
Hahahhaha
10. 09. 2026 08.55
Prej bi rekel da je ukrainski. Fals fleg.
Odgovori
+8
10 2
Kimberley Echo
10. 09. 2026 08.55
Kje je stacionirano ukrajinsko vladno letalo? V Moldaviji ali v Kijevu? Če je v Kijevu, zakaj bi letelo na Norveško preko Moldavije, nekako ni logično. In če bi se ga želeli znebiti, se ga prav gotovo ne-bi z enim dronom v neki od boga pozabljeni državi.
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+11
13 2
zelen
10. 09. 2026 08.44
dron pod lažno zastavo
Odgovori
+13
15 2
Wolfman
10. 09. 2026 08.36
Se je izmuznil kakor to znajo le židje!
Odgovori
+13
15 2
4krogci
10. 09. 2026 08.29
V zadnjem tednu ze 3x tko…se kaksen poskus pa bo zadeva opravljena 🤣
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+10
16 6
bibaleze
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