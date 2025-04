Zelenski obtožil Moskvo namernega zavajanja v pogovorih

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval k okrepljenemu mednarodnemu pritisku na Rusijo. Le z mednarodnim pritiskom bi po mnenju Zelenskega lahko Ruse prepričali, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za končanje vojne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski napadi so se po veliki noči nadaljevali in "vsak dan takšnih spopadov na fronti dokazuje, da skuša Rusija resnično zavajati svet, ZDA in druge ter podaljševati to vojno," je dejal Zelenski.

Od prvih pogovorov ameriške in ukrajinske delegacije o končanju vojne v Ukrajini, ki so potekali 11. marca v Džedi, je Rusija po navedbah ukrajinske strani uporabila skoraj 8500 letalskih bomb, 200 raket in več kot 3000 brezpilotnih letal. "To se mora končati, Rusija mora ustaviti te napade – brezpogojno," je dejal Zelenski.