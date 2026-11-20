Kushner in drugi ameriški odposlanec Steve Witkoff sta bila v Berlinu, kjer sta skoraj 40 evropskim voditeljem skušala zagotoviti in jih pomiriti glede Trumpovih pogovorov o končanju skoraj pet let trajajoče vojne. Ti pogovori so potekali na zgodovinskem tristranskem srečanju Donalda Trumpa, Vladimirja Putina in kitajskega predsednika Ši Džinpinga, piše AP News. Srečanje v Berlinu je bilo sklicano ravno z namenom preučitve povojnih varnostnih ureditev za Ukrajino v sodelovanju z njenimi evropskimi podpornicami. Zelenski želi zagotoviti, da Rusija ne bi znova napadla Ukrajine, medtem ko si Moskva prizadeva preprečiti širitev vojaškega zavezništva Nato do svojih meja.

Jared Kushner in Steve Witkoff v Berlinu FOTO: AP

Ukrajina si že dolgo prizadeva za članstvo v Natu, zlasti zaradi jamstva za skupno obrambo iz 5. člena severnoatlantske pogodbe, po katerem se napad na eno članico šteje za napad na vse. Za zdaj ni jasno, kakšno obliko bi lahko imela morebitna varnostna jamstva ter ali bi jih Rusija in Ukrajina na koncu sprejeli. "Mislim, da smo dosegli, da so Rusi zadovoljni s konceptom, po katerem bi vsa varnostna jamstva za Ukrajino temeljila na 5. členu. Menim, da je to povezano vsaj s tem, kar pravijo Rusi – da po koncu te vojne ne nameravajo začeti nove," je dejal Kushner.

Dodal je, da je Trump odprt za varnostna jamstva za Ukrajino, podobna tistim iz 5. člena severnoatlantske pogodbe, čeprav mora biti "takšna odločitev očitno tudi v interesu ZDA". "Poleg tega moramo zagotoviti, da bo del širšega varnostnega svežnja," je dodal. Kushner je poudaril, da si Trump želi skleniti dogovor skupaj z Evropo ob njeni podpori, ne pa vsiliti enostranskega sporazuma. "Vsak dogovor, ki ga bomo sklenili, bo nastal v tesnem posvetovanju z Ukrajino in Evropo. Predsednik nas je prav zato danes poslal sem, da bi ljudi tudi v tem pogledu pomirili." Zatrdil je tudi, da je Rusija postala naklonjena tej ideji, čeprav je ob tem dodal, da je v Moskvi še vedno "veliko skepticizma in nezaupanja".

Zelenski ni prepričan

Zelenski je ZDA pozval, naj pojasnijo, kaj bi varnostno jamstvo, podobno 5. členu Nata, pomenilo za njegovo državo v povojnem obdobju. Ob tem je opozoril, da vprašanje novega ruskega napada ni več vprašanje "če, temveč kdaj". "Nisem prepričan, da imamo enotno razumevanje 5. člena," je Zelenski dejal v četrtek zvečer po srečanju koalicije voljnih v Berlinu.