Zelenski odpira vrata legalizaciji istospolnih civilnih partnerstev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je LGBTIQ+ osebam podaril kanček upanja. Čeprav v času vojne v državi ni mogoče spreminjati zakonodaje, je namreč po prejetju peticije, ki je v državi zahtevala uvedbo enakopravnih zakonskih zvez, zagotovil, da je njegova vlada pripravila rešitve za legalizacijo registriranega civilnega partnerstva v Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pojasnil, da bi bilo nemogoče legalizirati istospolne poroke, medtem ko v državi divja vojna, saj bi bila za to potrebna sprememba ustave. Vendar pa je ob tem dejal, da je njegova vlada "pripravila rešitve glede legalizacije registriranega civilnega partnerstva v Ukrajini in zagotavljanja človekovih pravic in svoboščin."

icon-expand Zelenski FOTO: AP

Poziv k legalizaciji istospolnih porok v Ukrajini je zaradi vojne postal še toliko glasnejši. Številne LGBTIQ+ osebe namreč služijo v vojski, poroka pa bi jim zagotovila večjo pravno zaščito. "Družinski zakonik Ukrajine določa, da je družina primarna in glavna celica družbe. Družino pa sestavljajo osebe, ki živijo skupaj, jih povezuje skupno življenje, imajo medsebojne pravice in obveznosti. V skladu z ustavo Ukrajine zakonska zveza temelji na svobodni privolitvi ženske in moškega," je na spletni strani predsedstva zapisal Zelenski. Če na primer oseba, ki je v razmerju z drugo osebo enakega spola, v času vojne umre, njegov partner ne more prevzeti trupla ter ga pokopati. A čeprav ukrajinske ustave v času vojne ali izrednih razmer ni mogoče spreminjati, je Zelenski poudaril, da bo z ministri zagotovil pravice in svoboščine vseh Ukrajincev. "V sodobnem svetu se stopnja demokratične družbe med drugim meri z državno politiko, ki je usmerjena v zagotavljanje enakih pravic vsem državljanom. Vsak državljan je neločljivi del civilne družbe, upravičen je do vseh pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja ustava Ukrajine," je še dejal Zelenski ter dodal, da so vsi ljudje svobodni in enaki v svojem dostojanstvu in pravicah.

icon-expand Poljska LGBT FOTO: AP