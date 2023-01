Zelenski: Okupatorji namerno in sistematično uničujejo mesta

Med ukrajinskimi in ruskimi enotami potekajo siloviti spopadi za nadzor nad mestom Vugledar v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, kjer so se boji v zadnjih dneh okrepili. Medtem ruski napredek pripisujejo večinoma brutalni Wagnerjevi skupini, ki naj ne bi izbirala metod, da pride do cilja. O pošiljanju ameriških tankov v Ukrajino pa se je oglasila Severna Koreja, ki opozarja, da so s tem prestopili rdečo črto. Rusi prvič niso bili povabljeni na slovesnost ob osvoboditvi nekdanjega nacističnega taborišča smrti Auschwitz-Birkenau na Poljskem.

"Vugledar bi lahko kmalu postal še en zelo pomemben uspeh za nas," je dejal Denis Pušilin, vodja regije Doneck, ki ga je imenovala Moskva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obe strani sta v bojih za mesto razglasili uspeh, vendar po navedbah Kijeva v mestu, kjer je pred vojno živelo 15.000 ljudi, še nič ni odločeno, potekajo pa siloviti spopadi. Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske za vzhodno območje Sergej Čerevat je potrdil "ostre spopade", a dejal, da so ruske sile potisnili nazaj.

Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva generalpodpolkovnik Igor Konašenkov je sporočil, da se v južnih smereh Donecka in Zaporožja nadaljuje ofenzivna operacija. "Bojne skupine so zavzele nove položaje in povzročile škodo enotam 72. mehanizirane brigade ukrajinske vojske na območju Vugledar ter 108. brigadi teritorialne obrambe v bližini občin Prečistovka in Novosjolka v Ljudski republiki Doneck," poroča ruska agencija Tass. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petkovem večernem video nagovoru razmere na fronti v regiji Doneck označil za težke, še posebej napete pa blizu mest Bahmut in Vugledar, kjer so ruske sile ta teden stopnjevale napade. "Okupatorji ne napadajo le naših položajev, ampak namerno in sistematično uničujejo mesta in vasi v okolici. S topništvom, letalstvom in raketami," je dejal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruska ofenziva na mesto sodi v okvir vojaškega cilja Moskve po prevzemu nadzora nad celotno regijo Doneck, ki jo od leta 2014 delno nadzorujejo proruski separatisti, Moskva pa si jo je lani tudi priključila. Pred kratkim je v regiji skupaj z zloglasno rusko najemniško skupino Wagner po izredno hudih bojih zavzela mesto Soledar. Po besedah sekretarja ukrajinskega nacionalnega varnostnega in obrambnega sveta Oleksija Danilova se Moskva ob prvi obletnici svoje invazije na Ukrajino 24. februarja pripravlja na novo ofenzivo. Do takrat si želi novih dosežkov. Ruski vojski prednost v invaziji daje brutalnost skupine Wagner V ostrih spopadih na vzhodu Ukrajine je že nekaj časa v ospredju ruska zasebna vojaška družba Wagner, ki jo vodi Jevgenij Prigožin, tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina. V divjih spopadih v Ukrajini je Wagnerjevo osebje po besedah ukrajinskih oblasti "korakalo po truplih lastnih vojakov," poroča AP.

Wagnerjeva skupina ima v vojni v Ukrajini vse vidnejšo vlogo, saj so redne ruske enote utrpele hude izgube in izgubile nadzor nad nekaterimi prej osvojenimi ozemlji v nizu ponižujočih neuspehov. Prigožin si je ta mesec pripisal vse zasluge za zavzetje mesta Soledar, ki je v regiji Doneck, in obtožil rusko obrambno ministrstvo, da poskuša ukrasti Wagnerjevo slavo. Dejal je, da je Wagner vodil napad na mesto Bahmut, bližnjo ukrajinsko trdnjavo, ki so jo ruske sile poskušale osvojiti že več mesecev. Prav tako je skupina rekrutirala ruske zapornike ter jim obljubila pomilostitev, če bodo preživeli služenje na fronti. ZDA ocenjujejo, da se v Ukrajini bori približno 50.000 pripadnikov podjetja Wagner, od tega 10.000 pogodbenikov in 40.000 obsojencev, ki jih je podjetje rekrutiralo. Prav tako ocenjujejo, da je Wagner prevzel dobavo orožja iz Severne Koreje.

Prigožin je v zadnjih mesecih kritiziral vrh ruskega vojaškega vodstva in obtoževal najvišje častnike nesposobnosti. Njegove pripombe so bile v ruskem strogo nadzorovanem političnem sistemu, v katerem lahko takšno kritiko izreče le Putin, nekaj povsem nepredstavljivega. Putin je zato še enkrat pokazal svoje zaupanje v generala Gerasimova in mu zaupal neposredno vodenje ruskih sil v Ukrajini, kar so nekateri opazovalci označili za poskus utišanja Prigožina. Slednji je po tem nekoliko umiril svoje bojne enote ter napade na vojaško vodstvo. Ko so ga nedavno vprašali o medijski primerjavi z Grigorijem Rasputinom, mistikom, ki je pridobil vpliv na zadnjega ruskega carja, ko je trdil, da ima moč ozdraviti hemofilijo njegovega sina, je Prigožin odvrnil: "Ne ustavljam krvi, ampak prelivam kri sovražnikov naše domovine." Severna Koreja nasprotuje odločitvi ZDA o pošiljanju tankov v Ukrajino Severna Koreja je obsodila odločitev ZDA, da Ukrajini dobavi bojne tanke, ki bi pomagali zaustaviti rusko invazijo. Sestra severnokorejskega voditelja Kim Jo-džong je dejala, da Washington stopnjuje "zloveščo vojno", katere cilj je uničiti Moskvo. Po prepričanju ameriških opazovalcev ti komentarji jasno kažejo, da Pjongjang tke vse bolj tesne vezi z Moskvo, medtem ko se z ZDA in njihovimi azijskimi zaveznicami vse bolj spopada zaradi jedrskega orožja. Severna Koreja je za krizo v Ukrajini obtožila Združene države in vztrajala, da je "hegemonistična politika" Zahoda prisilila Rusijo, da je sprejela vojaške ukrepe za zaščito svojih varnostnih interesov.

Dodala je, da je Bidnova administracija s pošiljanjem svojih tankov v Ukrajino "prestopila rdečo črto". "ZDA so zakrknjen zločinec, ki resno ogroža in izziva strateško varnost Rusije ter potiska regionalne razmere v sedanjo resno fazo," je dejala. "Ne dvomim, da bo vsakršna vojaška oprema, s katero se hvalijo ZDA in Zahod, zgorela na koščke spričo neuničljivega bojnega duha in moči junaške ruske vojske in ljudstva," je pojasnila in dodala, da bo Severna Koreja vedno "stala v istem jarku" z Rusijo. Severna Koreja je poleg Rusije in Sirije edina država, ki je priznala neodvisnost Donecka in Luganska, dveh od Rusije podprtih separatističnih regij v vzhodni Ukrajini, in je tudi nakazala, da namerava tja poslati delavce za pomoč pri obnovi. Obletnica Auschwitza je bila tokrat obeležena brez Rusije Na slovesnost ob osvoboditvi nekdanjega nacističnega taborišča smrti Auschwitz-Birkenau na Poljskem prvič ni bila povabljena ruska delegacija. Do zdaj so bili Rusi vsakič zastopani, saj je taborišče osvobodila ravno sovjetska vojska.

Letos, po neizprosni invaziji, pa je muzej Auschwitz-Birkenau zavrnil povabilo ruskih uradnikov, direktor muzeja pa je vojno v Ukrajini primerjal z grozotami holokavsta. Rusija je v odgovor obtožila muzej, da poskuša "na novo napisati zgodovino". Direktor muzeja Piotr Cywinski je na petkovem dogodku dejal, da je Auschwitz ustvarila "nacistična megalomanija, podobna bolna megalomanija in podobna želja po moči pa sta vodili rusko uničenje Mariupola in Donecka". "Rusija, ki ni mogla osvojiti Ukrajine, se je odločila, da jo bo uničila. To vidimo vsak dan, tudi ko stojimo tukaj. Zato je danes težko stati tukaj." Rusija se je na odločitev odzvala z besedami, da sovjetski vojaki, ki so osvobodili Auschwitz, ne bodo pozabljeni. "Ne glede na to, kaj so si naši evropski 'nepartnerji' izmislili, da bi na novo napisali zgodovino, spomina na sovjetske junake osvoboditelje in grozote nacizma ni mogoče izbrisati," je v ostri objavi na družbenih omrežjih zapisala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Preživeli iz Auschwitza so na dogodku izrazili tudi svoje strahove glede posledic vojne v Ukrajini. Poljakinja Zdzislawa Wlodarczyk, ki je preživela vojno, je dejala, da jo je "strah slišati, kaj se dogaja na vzhodu". Zbranim je povedala, da je v Auschwitz prišla kot 11-letnica po varšavski vstaji, neuspelem poskusu poljskega odpora leta 1944, da bi osvobodil mesto nemških okupatorjev. S sedemletnim bratom je ostala v taborišču, dokler ga ni osvobodila sovjetska vojska. "Ruska vojska, ki nas je osvobodila, zdaj vodi vojno proti Ukrajini. Zakaj? Zakaj? Takšna je politika," je dejala. Poljski narod med konfliktom odločno stoji za Ukrajino, na svojih domovih so nastanili tudi več sto tisoč beguncev in ponudili vojaško podporo svoji sosedi. Ruski uradniki pa so se udeležili lastnih spominskih dogodkov, Putin se je na predvečer dneva spomina sestal tudi z najvišjimi ruskimi rabini. Dejal je, da "vodi politiko, ki pomeni, da se kaj takega v zgodovini človeštva ne bo nikoli več ponovilo".

